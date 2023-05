Mirassol anuncia saída de Catalá e demite um técnico 13 anos depois 

Ricardo Catalá não resistiu à derrota no dérbi para o Novorizontino; último treinador demitido pelo Leão foi Pintado em março de 2010.

A manhã de 4 de maio foi bastante atípica para o Mirassol, que não demitia um treinador há mais de 13 anos. O clube anunciou na manhã desta quinta-feira a saída do técnico Ricardo Catalá, no dia seguinte da derrota em casa por 2 a 0 no dérbi regional contra o Novorizontino, pela quarta rodada da Série B do Brasileiro.

O último treinador demitido pelo Leão havia sido Pintado, em março de 2010. Desde então, os seis técnicos que passaram pelo clube só haviam saído ao final do contrato ou por uma proposta de outra equipe, como o próprio Catalá em 2020, quando foi para o Guarani.

O treinador de 41 anos estava em sua segunda passagem no comando do Leão e, no total, comandou o time por 84 jogos, com um aproveitamento de 54%, com 37 vitórias, 24 empates e 23 derrotas. O principal feito dele foi o título da Série C em 2022, e o acesso inédito para a Série B do Brasileiro.

Ricardo Catalá assumiu o Mirassol pela primeira vez entre 2019 e 2020, quando foi semifinalista da Copa Paulista e do Paulistão, em campanha que eliminou do São Paulo em pleno Morumbi após o clube sofrer com desmanche após a pausa do estadual em virtude da Covid-19. Após a saída de Catalá para o Guarani, o Leão contratou Eduardo Baptista.

Com a saída de Eduardo Baptista, o treinador retornou ao Mirassol em 2022 para conquistar o acesso e, consequentemente, o título da Série C do Campeonato Brasileiro.

Na Série B, competição que o Leão disputa pela primeira vez na história, o time ocupa a 9ª posição e tem 50% de aproveitamento, depois de vencer Chapecoense (1ª rodada) e Sampaio Corrêa (3ª rodada) e perder para Avaí (2ª rodada) e Novorizontino (4ª rodada).

No começo do ano, o Mirassol disputou o Paulistão e não conseguiu a classificação para as quartas de final pela segunda edição consecutiva. O time chegou à final do Troféu do Interior, mas perdeu nos pênaltis para o São Bernardo.

Em nota oficial, Ricardo Catalá agradeceu a todos que fizeram parte da sua passagem pelo Mirassol: “Hoje é um dia difícil. Nunca é fácil terminar um ciclo, sobretudo quando há laços tão estreitos, como o amor que sinto pela instituição, torcida e cidade. Nesse momento, meu desejo é o de agradecer a todos.”

“Agradecer à direção pela oportunidade de viver momentos incríveis como treinador do Mirassol FC, aos torcedores pelo apoio que sempre me foi dado, aos colaboradores e staff do clube pelos dias de luta e desafios vividos lado a lado, aos atletas pela dedicação e compromisso com o trabalho e, por fim, à cidade por ter acolhido minha família tão bem. Estaremos, eu e minha família, torcendo genuinamente para que o clube alcance todos os objetivos traçados para a temporada e que siga crescendo. Meu muito obrigado, de coração”, finalizou o técnico.

Mirassol contrata o técnico Mozart

Cinco horas depois de informar a demissão de Ricardo Catalá, o Mirassol agiu rápido e anunciou a contratação do técnico Mozart para o restante da temporada.

A informação havia sido adiantada pelo repórter Zeca Cardoso, da TV TEM, que confirmou o acerto com o técnico até o final do ano.

O treinador de 43 anos dirigiu dois times em 2023. Em fevereiro, foi demitido do Guarani, onde teve aproveitamento de 48,4% em 33 jogos, com 14 vitórias, 13 derrotas e seis empates. Depois, comandou o Atlético-GO por menos de dois meses, quando teve aproveitamento de 57% com três vitórias, três empates e uma derrota.

O Leão volta a campo no próximo sábado, às 18h15, quando recebe o Vila Nova, no estádio Maião.

Relembre quem foram os técnicos do Mirassol desde 2010:

Ivan Baitello (2011 a 2013)

Luiz Carlos Martins (2014)

Evaristo Piza (2015)

Moisés Egert (2016 a 2019)

Eduardo Baptista (2020 a 2022)

Ricardo Catalá (2019 a 2020 e 2022 a 2023)

*Com informações do ge