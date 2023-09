MIRANDÓPOLIS – Após ser solto de penitenciária, homem é preso acusado de estupro contra menina de 8 anos

A Polícia Militar de Mirandópolis (SP), a 200,8 km de Votuporanga, prendeu na noite de sexta-feira (1), um homem, acusado de estupro de uma menina de 8 anos, que ele teria encontrado na rua.

A polícia informou que houve comunicação de que uma criança havia desaparecido após ser vista sendo levada pelas mãos por um homem desconhecido. A vítima, foi apurado, tem 8 anos, é do sexo feminino e possui certo grau de autismo.

Durante patrulhamento os policiais foram informados que a vítima teria retornado sozinha para casa e o pai dela informou a direção de onde ela havia retornado. Segundo a polícia, foram identificadas câmeras no trajeto que a criança teria feito e ao analisar as imagens, foi constatado que ela havia sido levada pelo investigado.

As imagens mostrariam que ainda na rua ele teria tocado as partes íntimas, praticando o estupro de vulnerável. Foi dada sequência às diligências e o acusado encontrado e abordado. Ao ser revistado, ele portava uma porção de maconha e R$ 373,00 em dinheiro.

Ao consultar o sistema, foi constatado que o acusado cumpria pena no regime semiaberto em uma das penitenciárias da cidade. Ainda de acordo com o que foi apurado, ele havia obtido a liberdade no mesmo dia.

Segundo a Polícia Militar, o acusado foi encaminhado à delegacia e teve a prisão em flagrante confirmada por estupro de vulnerável e porte de entorpecentes. Após ser ouvido ele permaneceu à disposição da Justiça.

(HojeMais – Araçatuba)