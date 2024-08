Minutos de sobriedade

PEDRO SÓ NO RG

Tive pensando, e não me lembro de ter encontrado ninguém com o nome de Judas por aí, um xará de Judas.

Aí você vai me dizer, óbvio. Imagina os pais na hora de escolher nome dos filhos colocaria o nome de um traidor?

Colocam sim. Quantos Pedros por exemplo você conhece?

Pedro também traiu e negou Jesus três vezes, acontece que Pedro voltou, se arrependeu e aceitou o perdão, Judas não.

Em Judas, tem mais que traição, tem arrogância e prepotência de não voltar e aceitar o perdão.

Todos nós de certa forma somos traidores, uns com postura de Pedro, outros com o caráter de Judas.

Os dois traíram, Pedro voltou, foi perdoado, se tornou chefe da igreja, Judas se enforcou.

Tem muita gente se enforcando por aí, enforcando seus dias por não perdoar a si mesmo, até têm outros nomes no RG, mas na sua identidade interior, tá lá registrado: Judas.

SÓ NO MORTO QUE FERIDA NÃO CICATRIZA

Jesus tá lá com seus apóstolos, de repente um se aproxima, e dá um beijo no rosto em Jesus.

Foi o beijo da traição.

Mesmo sabendo de tudo, Jesus se dirige a Judas e o chama de amigo.

Você, depois de traído, chamaria o traidor de amigo? Se chamasse seria no máximo por ironia, falsidade né.

Será então que Jesus foi falso com Judas?

Lógico que não, ele mostra que a falsidade de Judas não alterou sua essência, e melhor, nos mostra que a atitude dos “nossos Judas”, não pode mudar a nossa.

Que os beijos que te ferirem, forme no máximo uma cicatriz, pra te lembrar que você está vivo, ferimento em morto não cicatriza.

Ou seja, não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram com você.

SE LIVRE DA REVOLTA, ELA TE INDUZ A VINGANÇA

Impressionante como continua crescendo os grupos dos injustiçados, vão juntando as letrinhas com as tais vítimas.

Longe de mim ignorar a injustiça, mas não existe injustiça sem os injustos, e eu nunca vi um grupo de injustos se juntando e reivindicando “seu direito”, aliás, é obrigação de deixarem de serem injustos?

E aí vai se cultivando uma revolta por conta dessa tal injustiça e essa revolta, sutilmente pode se transformar em vingança e te fazer um novo injusto.

A revolta é um sentimento poderoso, e a vingança não vai te trazer a paz que você imagina, só vai alimentar um ciclo, alternando os feridos e os que ferem.

Vai, abra espaço para que a paz tenha lugar na sua vida, talvez você não tenha percebido, mas essa paz de repente se encaixa certinho nesse espaço que você insiste em manter ocupado, se fazendo de vítima.

A OVELHA E O PORCO NA LAMA

Imagine um porco e uma ovelha, sujos na lama, com certeza a ovelha caiu lá ou alguém a jogou, já o porco, ah esse com certeza entrou porque quis.

Nesses anos acolhendo usuários de drogas ouço muito: ah fulano tá nessa porque quer. Tenho certeza absoluta que não. Mesmo aqueles que têm toda oportunidade pra sair e não saem, não estão lá porque querem, estão, porque algo lhes joga na lama todo dia, e sabe o que é?

Não terem a convicção de sua natureza, como filhos de Deus.

Usei o exemplo de usuários de drogas, mas nós, quando entramos nas nossas lamas também, nós escorregamos por esquecer nossa filiação. Ela é incompatível com a lama da mentira, da prepotência, da mágoa, aliás, Jesus disse que as vezes até somos ovelhas sem pastor, mas nunca que seriamos felizes, sendo porcos, se divertindo na lama.

BOM OU RUIM, QUEM É VOCÊ PRA DIZER

Às vezes não te dá a impressão que alguns ensinamentos de Jesus parecem impraticáveis?

Não julgueis, por exemplo.

Eu mesmo sempre pensei que esse julgar, seria julgar pessoas, mas não é, é não julgar também coisas e circunstâncias.

Você vai dizer: uai, mas como não julgar, é preciso julgar para se saber o que é bom e o que é ruim.

Aí que tá. Quem somos nós pra saber o que é bom e o que é ruim?

Nossa visão é periférica demais, momentânea, aliás, é humana né.

Sei que uma doença, uma perda financeira, crises, são terríveis, mas quem não conhece histórias de mudanças nas pessoas depois dessas crises.

Eu mesmo já ouvi mães de ex acolhidos nosso dizendo: Ainda bem que meu filho usou droga, o processo de recuperação dele, fez de mim e de minha família pessoas melhores.

Olha, o não julgar de Jesus está diretamente ligado ao em tudo daí graça de São Paulo, pois, agradecer é a melhor maneira de não se julgar, é aceitar e deixar Deus surpreender.

Por: Carlinhos Marques

Presidente Fundador Instituto Novo Sinai, idealizador projeto “Sobriedade Já”

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai

contato@novosinai.org.br

www.novosinai.org.br