MINUTO COM A NUTRI – Receita de pão integral caseiro rico em fibras

Seja para o café da manhã ou o lanche da tarde, essa receita de pão integral é uma opção gostosa e equilibrada. Aprenda como fazer!

Por Elaine Fefin

Nutritiva, a receita possui altas quantidades de fibras, necessárias para conseguirmos manter o bom funcionamento do intestino que, por sua vez, é o responsável pela absorção dos nutrientes que ingerimos.

A seguir, aprenda como preparar a receita de pão integral caseiro

Receita de pão integral caseiro

Rendimento: aproximadamente 10 fatias de 40g.

Ingredientes:

3 xícaras (chá) de farinha de trigo integral

2 xícaras (chá) de farelo de aveia

10g (um sachê) de fermento biológico seco

2 ovos

2 colheres (sopa) de açúcar mascavo orgânico

2 xícaras (chá) de bebida vegetal

2⁄3 de xícara (chá) de azeite de oliva

1 colher (café) de sal

Modo de preparo:

Em uma vasilha grande, misture as farinhas e o fermento. Esquente a bebida vegetal por dois minutos para ficar morno (não pode estar quente para não prejudicar as leveduras do fermento)

No liquidificador, bata a bebida vegetal morna, os ovos, o açúcar, o e o sal. Depois, junte o líquido com as farinhas. Misture bem e deixe descansar por 1 hora.

Unte com manteiga e farinha uma forma de pão ou use uma forma de silicone. Despeje a mistura e pincele uma gema batida por cima da massa. Asse por 25 minutos a 200°C.