MINUTO COM A NUTRI – Suco de laranja ajuda a equilibrar a microbiota de pacientes obesos

Pesquisadores brasileiros conseguiram notar efeitos benéficos em apenas 15 dias de consumo da bebida.

Por Elaine Fefin

Estudos conduzidos no Centro de Pesquisa em Alimentos (FoRC) da Universidade de São Paulo (USP) já indicavam que o suco de laranja pode trazer diversos benefícios à saúde, como melhorar a imunidade, reduzir a pressão arterial, regular a produção de insulina e promover mudanças no perfil de gorduras no sangue.

Mais recentemente, os pesquisadores observaram que essa bebida também proporciona uma mudança positiva no perfil da microbiota intestinal.

A descoberta não só ajuda a explicar os já conhecidos benefícios da bebida como relaciona os que são diretamente ligados à microbiota: acelera o processo de digestão e dá disposição para tarefas do dia a dia.

A pesquisa, divulgada na revista Obesities, foi feita com 23 pacientes do Hospital Dante Pazzanese, em São Paulo, parceiro no projeto. Os voluntários apresentavam quadros de obesidade, resistência insulínica e pré diabetes. Receberam diariamente em dois períodos 400ml de suco de laranja natural.

Os pacientes selecionados tem como perfil os quadros que mais afetam negativamente a microbiota, levando a uma condição chamada de disbiose – situação em que há um número superior de microrganismos patogênicos no intestino, comparado aos que são considerados benéficos a saúde. É uma descoberta importante, pois a modificação do perfil da microbiota´ é um processo que geralmente leva muito tempo.

Em apenas 15 dias de consumo, o suco foi capaz de proporcionar resultados positivo em pacientes obesos.

Além dos efeitos diretos decorrentes do consumo do suco de laranja, no longo prazo deve haver alteração da microbiota para um perfil mais saudável, o que facilita a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que têm sua produção associada a diversos benefícios à saúde do intestino. Em curto prazo já foi possível observar que houve redução de biomarcadores de inflamação e uma melhora na resposta do sistema imune, que podem estar relacionadas às mudanças da microbiota intestinal.