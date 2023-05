Quatro alimentos que ajudam a melhorar a memória

Por Elaine Fefin

Ovo, abacate e peixes são alguns dos alimentos que estão nessa lista.

Você sente que anda esquecido? Está com dificuldades para se lembrar de compromissos importantes, de onde guardou as coisas e das suas obrigações profissionais e pessoais?

Aqui vai uma dica: faça algumas mudanças na sua alimentação. Afinal, existe uma relação direta entre os nossos hábitos alimentares e a nossa função cognitiva.

O cérebro necessita de nutrientes para a sua formação e para o funcionamento correto, e cada nutriente cumpre um papel diferente dentro da sua estrutura.

1-Vegetais

Por serem ricas em ácido fólico (vitamina B9), que cuida da massa cinzenta e atua na prevenção de doenças cerebrais, como demência e Alzheimer, as hortaliças devem fazer parte das refeições para manter as funções cognitivas sempre em ordem. Espinafre, couve, rúcula e brócolis são ótimas opções.

2-Abacate

O abacate é fonte de uma série de compostos essenciais para os neurônios, entre eles, vitaminas B6, B12, C e E, selênio, luteína e colina. Além disso, também conta com gordura monoinsaturada, que protege as artérias, garantindo um bom fluxo sanguíneo para o cérebro.

Alguns outros que têm funções parecidas são: azeite de oliva, amêndoa, amendoim, castanhas, gergelim e óleo de canola.

3-Peixes

Devido ao fato de serem ricos em ômega 3, um componente que desempenha um papel importante na comunicação entre as células nervosas, os peixes são alimentos que podem trazer várias vantagens para a saúde da mente. Inclua, por exemplo, salmão, atum, sardinha, arenque e cavalinha na sua dieta.

4-Ovo

Além de ser uma excelente fonte de proteína, o ovo pode favorecer nas funções cognitivas. Isso porque a sua gema, especificamente, tem colina, uma das vitaminas do complexo B.