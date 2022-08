Minuto com a Nutri: O poder dos sucos

Frutas e verduras são fontes de fitoquímicos, tem nutrientes como minerais e vitaminas, afirma a nutricionista Elaine Fefin.

Comer frutas e verduras faz parte de uma alimentação saudável. No entanto, algumas combinações destes alimentos naturais podem ter efeito direto no organismo, combatendo sintomas físicos e psicológicos e prevenindo doenças.

Frutas e verduras são fontes de fitoquímicos, tem nutrientes como minerais e vitaminas, afirma a nutricionista Elaine Fefin. Segundo ela, os alimentos regulam processos do organismo, ajudam na transmissão dos impulsos nervosos, contração muscular e o equilíbrio ácido básico. Além destes nutrientes, apresentam substância com ação medicinal. Uma são adstringentes, emolientes, algumas tem funções gástricas, ativam as funções intestinais e desintoxicam o organismo, ressalta Elaine.

Estes benefícios podem ser encontrados nos sucos. A nutricionista afirma que o ideal é consumir o suco logo após o preparo. A mistura de couve, agrião e limão, por exemplo, fazem bem ao fígado. Já a maçã, pera, mamão, hortelã e couve agem no estômago. Abacaxi e mamão combatem o inchaço.

AGRIÃO – Ajuda nas terapias de recuperação

Receita antianemia

Bata no liquidificador a polpa de 2 tangerinas com bagaço

50 ml de água de coco

1 colher (sopa) cheia de agrião fresco picado

1 colher (chá) de mel

Cubos de gelo

O agrião é uma fonte importante de ferro, assim como os outros vegetais verde-escuro. Também oferece boa quantidade de vit. C. Em conjunto, esses dois nutrientes atuam na prevenção e tratamento de anemia por carência de ferro e ácido fólico

COMBINAÇÃO PERFEITA: frutas cítricas, como a tangerina, vão oferecer uma dose extra de vit. C. E o nutriente é reconhecido por favorecer a absorção do ferro proveniente da alimentação.

GOIABA – Alivia a dor de cabeça

Receita anticefaléia

Bata no liquidificador a polpa de 2 goiabas maduras

200 ml de água de coc

1 colher (sopa) mel

Cubos de gelo

A goiaba se destaca como uma das frutas com maior potencial antioxidante. Tem compostos fenólicos, vit C e licopeno, substâncias que promovem uma verdadeira faxina no organismo.

COMBINAÇÃO PERFEITA: o mel, quando adicionado a qualquer tipo de suco feito com vegetais, ajuda a tornar a bebida mais atrativa ao paladar, ajuda a acalmar aplacando o estresse que potencializa as dores incluindo as cefaleias.