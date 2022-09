Minuto com a Nutri: Desintoxicar é a hora 

Que atire a primeira pedra quem não cometeu o pecado da gula durante a ceia de fim de ano. Agora, livre-se dos excessos comendo certo.

Há quem se previna iniciando uma rigorosa dieta alimentar a partir de outubro para poder abusar nas ceias de Natal. Outros de- terminam como meta para o ano-novo um regime “de urgência” para compensar os abusos. Mas uma coisa é fato: as opções de alimentos típicos dessa época do ano são fartas e deliciosas, e muita gente perde o controle. O problema é que as comidas ser- vidas nessas ocasiões não são muito saudáveis, pois há excesso de gordura, sal, açúcar, bebida alcoólica, e tudo isso pode contribuir para deixar o corpo “doente”.

As células precisam de equilíbrio. “Nós temos bilhões de células no corpo e milhões se renovam diariamente graças à ação de cerca de 45 nutrientes diferentes. Logo, é necessária uma diversidade muito grande de nutrientes para conseguir o equilíbrio do corpo e mantê-lo saudável”, explica a nutricionista Elaine Fefin. “Excessos saturam as células e seus devidos receptores, causando uma desordem viciante para o corpo humano”, alerta.

No entanto, a consequência mais visível do exagero é o aumento de peso, qualquer abuso alimentar leva à ingestão de calorias a mais do que a pessoa necessita. E, para completar,

é comum que as pessoas negligenciem os exercícios físicos no período de festas, o que também ajuda a engordar.

De volta à rotina

O abuso é prejudicial ao organismo, sim, mas ele não acontece devido a um único episódio de compulsão alimentar. “A intoxicação do organismo acontece diariamente, logo é importante balancear a dieta sempre”, propõe a nutricionista Elaine Fefin.

5 alimentos restauradores

Quem abusou nas refeições precisa de alimentos que restaurem o equilíbrio do organismo. Veja quais são os principais:

ÁGUA MINERAL: Contém sais minerais e hidrata o organismo. Auxilia na filtragem das substâncias tóxicas pelos rins. Para adultos, recomenda-se a ingestão diária de 35ml de água por quilo de peso.

COUVE-MANTEIGA: É excelente fonte de vitamina C e betacaroteno, um excelente antioxidante que acelera o trânsito intestinal. o ideal é ingerir uma porção (equivalente a

um pires) por dia.

CASTANHA-DO-PARÁ: Fonte de selênio, mineral que age junto com a enzima glutationa peroxidase varrendo os radicais livres do organismo. Coma cerca de 2 castanhas diariamente.

ABACAXI: Repleto de vitamina C e água. É um excelente diurético, que contribui para a hidratação do corpo e filtragem das toxinas. Também ajuda na digestão. Consuma 2 fatias no café da manhã.

Laranja: Fonte de vitamina C, funciona como um míssil contra os radicais livres. recomenda-se a ingestão de 3 porções da fruta por dia. Pode-se alternar com

caju, morango, goiaba e limão.

Atente-se também para o fato de que as frutas que mais “desintoxicam”, geralmente, são as diuréticas, como a melancia, abacaxi, pera e pêssego, fundamentais para não causar desidratação e contribuir para a excreção de toxinas.

Suco verde acelera trânsito intestinal

• 200 ml de água de coco

• 1 maçã com casca picada

• 1 cubo de gelo de couve

• 1 colher (sopa) de mel

• 1 colher (sobremesa) de linhaça dourada

Preparo: coloque no liquidificador a água de coco, a maçã picada, o mel e o gelo de couve. Bata tudo e depois de pronto salpique a linhaça por cima do suco.

Preparo do cubo: colocar água + 1 folha de couve no liquidificador, depois despejar o líquido sem coar em formas de gelo.