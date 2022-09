Minuto com a Nutri: A semente de chia é a nova “comprovação” da ciência em termos de alimento saudável

Os estudos de composição demonstraram que a semente é uma boa fonte de ômega 3, antioxidantes, fibras e aminoácidos, sendo uma boa opção como fonte proteica. Outra vantagem da semente é sua atuação no estômago, parecido com as mucilagens, que promove uma conversão mais lenta de carboidratos em açúcar, podendo ser, dessa forma, utilizado no auxílio do controle da glicemia sanguínea.

Por ser uma das principais fontes vegetais de ômega 3, torna-se um alimento auxiliar no tratamento de pacientes portadores de alergias, dislipidemias, insuficiência coronariana, risco cardiovascular elevado, diabetes tipo 2, situações em que há presença de resistência insulínica e/ou distúrbios endócrinos.

Segundo a nutricionista Elaine Fefin a presença de alguns antioxidantes (ácido clorogênico, ácido cafeíco, miricetina, quercetina e flavonoides) torna a semente de chia um alimento com potencial anti-inflamatório, podendo ser utilizado em situações caracterizadas pela inflamação crônica.

Estudos epidemiológicos indicam que um consumo adequado de flavonoides pode atuar positivamente na prevenção de algumas doenças, como as cardiovasculares, embolia, câncer de pulmão e de estômago.

Além do perfil de ácidos graxos, a chia possui boa concentração de minerais (potássio, cálcio, ferro, magnésio e fósforo), além de vitaminas (vitamina A, tiamina, riboflavina, nianica, cobalamina, ácido ascórbico e alfa-tocoferol).

Diante de todas essas vantagens, esse alimento pode ser visto como mais um coadjuvante na busca pela saúde e não como redentor e único responsável por um bom estado de saúde.

Veja quanto você teria de comer de outros alimentos para obter o que 2 colheres de sopa de chia oferecem: 50 gramas de banana como fonte de potássio, 129 mililitros de leite como fonte de cálcio, 285 gramas de espinafre como fonte de ferro, 680 gramas de tomate

como fonte de antioxidantes, 60 gramas de nozes como fonte de magnésio e 129 gramas de aveia como fonte de fibras totais.

Fonte: Tecnical & Nutritional Data Sheet 2008