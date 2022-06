Ministério Público denuncia motorista que invadiu calçada e matou casal atropelado em Rio Preto

O caso foi registrado na madrugada de 23 de abril, na avenida Lino José Seixas, em São José do Rio Preto/SP. Uma câmera de segurança flagrou o acidente. Alex Sander da Silva Marques foi preso, mas passou por audiência de custódia e foi liberado.

De acordo com o Ministério Público, o motorista conduzia o veículo pela avenida quando, “em razão da ausência de reflexo dado o estado de embriaguez”, perdeu o controle da direção e derivou da via pública, subindo com o veículo na calçada e atropelando as vítimas.