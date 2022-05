Ministério Público denuncia homem que matou funcionário de empresa de telecomunicações 

Crime foi registrado no dia 12 de dezembro de 2019, no bairro Morada do Sol, em São José do Rio Preto/SP. Francisco Xavier de Paula, de 43 anos, foi esfaqueado duas vezes após ser confundido com um ladrão.

O Ministério Público (MP) denunciou por homicídio simples o homem que matou a facadas o funcionário de uma empresa de telecomunicações. O crime foi registrado no dia 12 de dezembro de 2019, no bairro Morada do Sol, em São José do Rio Preto/SP.

De acordo com o promotor Evandro Ornelas Leal, Francisco Xavier de Paula foi golpeado duas vezes por Vanderlei da Rocha de Oliveira após ser confundido com um ladrão. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

No dia do crime, o funcionário chegou a uma propriedade rural, por volta da 1h, para fazer uma manutenção em uma torre de telefonia, conforme autorizado pela empresa. O horário foi escolhido porque gera menos prejuízo para os clientes.

Francisco abriu o portão de isolamento da torre e foi surpreendido por uma bomba lançada por Vanderlei. Ele ficou atrapalhado com o barulho, começou a andar e foi esfaqueado por Vanderlei.

Ainda segundo o promotor, o funcionário tentou fugir, mas foi esfaqueado pela segunda vez, caiu e morreu.

Vanderlei foi preso em flagrante e depois liberado. Ele alegou que confundiu a vítima com um ladrão, pois já tinha sido furtado várias vezes.

*Informações/g1