Ministério Público cobra esclarecimentos sobre qualidade da água em Santa Fé do Sul

“O fornecimento de água é direito básico e universal do ser humano, sendo que sua qualidade é garantia dos consumidores. Assim, o expediente foi instaurado para a proteção dos consumidores”, informou o promotor.

Desde o começo do mês de março, os moradores de Santa Fé do Sul reclamam do cheiro e do sabor da água que chega às torneiras das casas, sendo que, em alguns pontos, foi registrada coloração escura.