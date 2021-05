Miniférias durante a semana é nova tendência para descanso

Famílias têm dado preferência ao turismo no interior pelo contato com a natureza e recreações especiais para as crianças.

Um local para descansar alguns dias com muita natureza, conforto e recreações para toda família. Isso você encontra no Eco Resort Foz do Marinheiro, em Cardoso, interior de São Paulo.

Muitas famílias têm dado preferência ao interior, com os encantos do rio de água doce, a pesca esportiva, a fazendinha que traz os animais ao contato das crianças e a floresta para trilhas ecológicas. Além disso, há mais diversão com tirolesa, escalada e recreações especiais feitas pelos monitores do Hotel.

“Os meios de semana costumam ser mais tranquilos e trazem mais privacidade, deixando os hóspedes sempre muito à vontade em percorrer por todos os espaços que oferecemos”, conta a proprietária do Foz do Marinheiro, Valéria Foz.

Da cidade de Olímpia, a pedagoga Melina Moreira, 34 anos, e o marido, o empresário Alexandre Bonini, 37 anos, levaram o filho Antônio Moreira Bonini, de 2 anos, para desfrutar de alguns dias no Eco Resort Foz do Marinheiro.

“Escolhi vir aqui para resgatar este contato com a natureza, com os animais. Eu cresci na fazenda então, eu quero passar esta experiência para o meu filho. Estou muito feliz, muito satisfeita. A comida é uma delícia, o atendimento é muito bacana, desde as monitoras, estou bem contente com a escolha de ter vindo aqui no Foz do Marinheiro. Com certeza recomendo e vou voltar”, disse Melina.

Além de todas as diversões, o Hotel fornece espaços especiais para o farm-office, ou escritório na fazenda. Uma ótima opção para os pais que querem trazer os filhos para dias em meio à natureza e precisam trabalhar. Assim, os clientes podem fazer daqui o seu escritório, com internet de banda larga à disposição e toda a comodidade que um Eco Resort oferece.

“Nossos serviços continuam sendo exclusivos e se o hóspede preferir, as refeições são oferecidas na sacada dos apartamentos. Prezamos pela segurança de todos para continuar a oferecer esta experiência única que é estar aqui”, finaliza Valéria Foz.

Eco Resort Foz do Marinheiro