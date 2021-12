Mineiro e Richard Marão conquistam título no Follow the Beach em Campinas 

Dupla de Votuporanga/SP venceu na Categoria 50+; torneio é o maior do mundo e conta com 1.600 inscritos e maior premiação da história do esporte.

A dupla votuporanguense composta por Richard Marão e Mineiro [ex-secretário municipal de Esportes] subiu ao topo do pódio no torneio Follow the Beach São Paulo, em Campinas/SP, após vencer na Categoria 50+. A competição que termina neste domingo (19) oferecerá a maior premiação da história da modalidade para quem se sagrar o grande vencedor, cerca de R$ 400 mil.

O evento realizado na Arena Aveiro que conta com 18 quadras iluminadas que recebem rodadas diurnas e noturnas. A quadra central, com arquibancada, terá a presença de público. Edição faz parte do circuito Brazil Beach Tennis Tour e reúne cerca de 1.600 atletas de 11 países. Além dos brasileiros, jogam atletas da Itália, Espanha, Venezuela, Chile, Porto Rico, Curaçao, Rússia, Finlândia, Argentina e França.

Competição conta com a presença de astros da modalidade esportiva, como os italianos Michelle Cappelletti, o melhor do mundo e Alessandro Calbucci o número 2; já entre as mulheres, as atuais campeãs mundiais, as italianas Giulia Gasparri e Ninny Valentini.

Ao Diário, com exclusividade, Mineiro explicou a sensação de competir em um torneio internacional e conquistar o alto do pódio: “Eu participo do beach tennis já têm uns dois anos, inclusive, em torneios em Uberlândia, Lins, Mirassol, Iturama, aqui mesmo em Votuporanga, mas participar de um torneio em nível mundial é totalmente diferente. Além de você aprender muito com outros jogadores que estão em níveis mais avançados na modalidade, abre oportunidade para você conhecer novos estilos de jogo, é um intercâmbio dentro do esporte. Facilita um aprendizado enorme em vários sentidos, inclusive, ideias que podem ser trazidas para Votuporanga dentro do beach tennis. Lá realmente estão os melhores do mundo em tudo, seja jogando, organizando, então é de fato uma experiência e uma oportunidade de conhecimento enorme. É extremamente importante participar, falei com o Richard e nessa categoria com certeza vamos enfrentar novos desafios no próximo ano”.

O campeão analisou o crescimento do esporte em Votuporanga, assim como em todo o mundo, e afirmou que o sucesso do Beach Tennis se dá pela universalidade do esporte: “É uma atividade de fácil aprendizado que reúne interação social e atividade física, então, o sucesso é instantâneo. Qualquer pessoa, quase, pode praticar, pode ir a família toda, não existe isso de vai um e o outro fica. O marido saía para jogar futebol e a esposa ou os filhos, muitas vezes, se sentiam deslocados em acompanhar, nessa modalidade não. Podem acompanhar e até praticar juntos. Além dos benefícios a saúde, ao enfrentamento ao sedentarismo, movimento de 30 minutos de partida te faz suar a camisa, já te coloca em contato com a areia. É um esporte da praia que veio pra cidade”.

Sobre o esporte

O beach tennis é um esporte relativamente novo. Foi criado na década de 1980 na Itália e ganhou o mundo. Hoje é praticado em mais de 80 países e por mais de 1 milhão de pessoas. Chegou às areias brasileiras em 2008 e virou febre nacional.