Milhares de crianças ganharam brinquedos em ação da Prefeitura no último domingo 

Carreta percorreu bairros por todas as regiões da cidade; bonecas, bolas e carrinhos fizeram alegria da criançada.

O domingo foi diferente para crianças de todas as regiões de Votuporanga. Em uma ação inédita, a Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Instituto Marcos Tito e com empresários da cidade, distribuiu mais de 8 mil brinquedos em praças de diversos bairros.

Bolas, bonecas e carrinhos fizeram alegria da criançada de Simonsen e também dos bairros São Cosme, Jabuticabeira, Pró Povo, Santa Amélia, Colinas, Parque das Nações, Boa Vista, Pacaembu, Monte Verde, Paineiras, Matarazzo, Sonho Meu e São João.

“Foi uma alegria, pra nós, poder levar momentos de descontração para as famílias. Foi um ano muito difícil para todos e graças a união de tantos parceiros, conseguimos programar esse domingo tão divertido e que acalentou os corações de milhares de crianças. É uma satisfação para todos nós, vermos os sorrisos nos rostos das nossas crianças”, disse a presidente do Fundo Social, Rose Seba.

A ação foi coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade, que também segue com a distribuição dos kits natalinos a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade, arrecadados por meio de doações de supermercados, clubes de serviços, empresas e sociedade civil.