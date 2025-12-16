Micael tem propostas do exterior e deve deixar o Palmeiras 

Zagueiro caiu de produção e não está nos planos do clube para 2026.

O zagueiro Micael não deve seguir no Palmeiras para 2026. O jogador recebeu propostas de clubes do exterior e seus representantes alinham detalhes para concretizar o negócio nos próximos dias.

Uma transferência para o mercado brasileiro está descartada neste momento. O desejo de Micael e de sua família é voltar a morar fora do país.

O caminho mais provável é um empréstimo com opção de compra ao fim do acordo. Uma venda definitiva também é uma possibilidade, mas deve esbarrar nos valores. O Palmeiras desembolsou cerca de R$ 35 milhões e vai querer recuperar pelo menos parte do investimento.

Contratado no final de fevereiro vindo da MLS (Liga de futebol dos Estados Unidos), Micael chegou a ter uma sequência de jogos entre o final do Campeonato Paulista e o início do Campeonato Brasileiro, mas perdeu espaço a partir de maio.

O zagueiro foi um pedido de Abel Ferreira, que gostou das características do jogador, principalmente pelo fato de ser canhoto e pelo porte físico.

Micael, no entanto, não demonstrou segurança em alguns momentos e a avaliação ao fim da temporada é de que o melhor caminho é uma transferência.

O Palmeiras também define detalhes para anunciar a compra dos direitos de Bruno Fuchs. O clube já comunicou ao Atlético-MG que irá exercer a opção prevista no contrato de empréstimo.

Neste momento, as opções para a zaga são, além de Fuchs, Gustavo Gómez, Murilo e Benedetti. Caso se confirme a saída de Micael, o Palmeiras avalia buscar uma reposição. Nomes já são estudados pela diretoria.

*Com informações do ge