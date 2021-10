“Meu Fuscão Verde”: campanha sorteia carro em novembro

Cupons são comercializados no Bazar do Bem e voluntários, com valor de R$ 10 (cada); recursos serão destinados para a manutenção dos atendimentos do Hospital.

De encher os olhos e parar qualquer trânsito. Uma relíquia para nenhum colecionador por defeito. Assim é o automóvel VW Fusca, modelo 1972, que será sorteado em prol da Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 municípios da região Noroeste paulista.

O veículo foi doado por um casal de votuporanguenses, que preferiu o anonimato. O carro tem as características originais, com motor de 1500 cilindradas, o famoso “Fuscão 72”. Sua cor é verde.

Popular pela sua praticidade, fácil manutenção e preço baixo, o modelo Fusca foi o primeiro veículo fabricado pela Volkswagen e conquistou o posto do carro mais vendido do mundo em 1972, sendo fabricado por 65 anos pela montadora alemã. Ao final de sua trajetória, chegou à marca das 21.529.464 unidades.

O “Fuscão 72” é um dos queridinhos do público, e agora tem como missão salvar vidas. O automóvel é a grande atração do 7º Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga. O evento será realizado no dia 28 de novembro, às 16h, no Sindicato Rural.

Os cupons da campanha custam R$ 10 cada e podem ser adquiridos no Bazar do Bem, anexo ao Hospital, ou com voluntários. Mais informações nos telefones: 17 3405-9139/3405-9133/17 99779-9928/17 99718-5981 – WhatsApp.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a iniciativa. “Nestes 71 anos da Instituição, o envolvimento de toda a comunidade tem sido fundamental para a manutenção de nossa assistência com muita qualidade e humanização. Agradecemos o casal solidário, que nos motiva a continuar lutando pela saúde da nossa gente, principalmente por aqueles que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS)”, disse.

Luiz Fernando enfatizou que o Leilão de Gado já é tradicional na cidade e que há anos contribui com a manutenção dos atendimentos. “É um evento que envolve muitos voluntários, com foco mesmo na solidariedade. A cada ano, a renda se torna ainda maior, com maior público, proporcionando qualidade e humanização na assistência. Não temos dúvidas de que o Fusca veio agregar ainda mais valor, possibilitando que essa edição tenha ainda mais sucesso”, complementou.