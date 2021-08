Meteoros Perseidas são registrados no céu de Nhandeara e Marília

Pico do fenômeno ocorre nos dias 11 e 12, terminando na madrugada desta quinta-feira.

Meteoros Perseidas foram registrados no céu de Nhandeara/SP e Marília/SP, no interior de SP. Pico do fenômeno ocorre nos dias 11 e 12 e madrugada do dia 13.

Os registros dos meteoros foram feitos pela Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon) na madrugada desta quarta-feira e compartilhados pelo astrônomo Renato Poltronieri.

Nas imagens, os meteoros cruzam o céu de Nhandeara e Marília por volta da 1h. Fotografias também flagraram o fenômeno por volta das 5h30 no céu do noroeste paulista.

“Na próxima madrugada, a partir das 3h, será possível observar a chuva de Perseidas sentido nordeste. Vale a pena acordar e observar, as Perseidas são longas”, explica Renato, que está na vice-presidência da Bramon.

Entenda o fenômeno

O fenômeno de Perseidas não é novidade, pelo contrário. Essa chuva de meteoros acontece todos os anos, entre os meses de julho e agosto, quando a Terra, em seu movimento de rotação, encontra os destroços deixados pela passagem do Swift-Tutle.

A chuva de meteoros foi batizada de Perseidas em homenagem a constelação de Perseu, uma vez que os especialistas acreditam que estrelas cadentes irradiem desta constelação.

A chuva de meteoros acontece quando o nosso planeta atravessa o rastro de poeira e detritos deixado por um cometa ao se aproximar do Sol.

No caso de Perseidas, a Terra cruza o caminho feito pelo cometa Swift-Tutle, que gira em torno do Sol a cada 133 anos.

Em sua trajetória solar, o cometa deixa resquícios, que se acumulam ao longo dos anos. Quando a Terra cruza com a trajetória feita pelo cometa, alguns desses destroços entram na atmosfera terrestre a uma velocidade de 59km por segundo, fazendo com que queimem, deixando um rastro de luz atrás de si.

*Com informações do G1