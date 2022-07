Meteorologia emite alerta de tempo seco em grande parte do país 

O tempo seco e a pouquíssima presença de nuvens nessa época do ano fazem com que os dias sejam mais quentes e as noites mais frias.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste domingo (10.jul) um alerta de umidade relativa do ar variando entre 30% e 20% em grande parte da região Centro-Oeste do país.

Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Distrito Federal e áreas de Mato Grosso do Sul, oeste da Bahia e de Minas Gerais, sul do Pará e leste de Rondônia são regiões onde predomina uma massa continental de ar seco, que atua bloqueando a chegada dos sistemas de chuva vindos do Norte, Sul ou litoral.

Embora a umidade relativa do ar não esteja extremamente baixa no momento, o Inmet orienta que as pessoas bebam bastante líquido e evitem desgaste físico e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Para o Sudeste, também não há previsão de chuva em praticamente toda a região, exceto em áreas do litoral de São Paulo e Rio de Janeiro onde podem ocorrer baixos acumulados de chuva em pontos isolados.

“O inverno começou há menos de um mês e vai até setembro, com essa massa de ar seco dominando a maior parte do tempo. A gente vai ver cada vez mais o agravamento da umidade, que, em agosto, deve começar a registrar índices abaixo de 10%, o que já é considerado uma situação de emergência”, disse Cleber Souza, meteorologista do Inmet.

O tempo seco e a pouquíssima presença de nuvens nessa época do ano fazem com que os dias sejam mais quentes e as noites mais frias, especialmente na região centro-sul do país.

Nesta semana, os termômetros em Votuporanga devem oscilar com máxima de 31ºC e mínima de 17ºC; e sem previsão de chuva para o período, a umidade relativa do ar segue variando entre 20 e 60%, segundo o Inmet.

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), o nível ideal de umidade do ar para o organismo humano gira entre 40% e 70%. Quando a taxa cai para 30% é considerada uma situação de alerta e os prejuízos para a saúde se tornam mais evidentes.

O tempo extremamente seco favorece o agravamento de alergias em crianças, por exemplo. Há, inclusive, risco de confusão de casos alérgicos com a covid-19, o que desafia os médicos no diagnóstico, segundo Marco Aurélio Sáfadi, membro da Sociedade Brasileira de Pediatria.

Autoridades e especialistas recomendam algumas adaptações na rotina para sofrer menos com os efeitos do tempo seco, como por exemplo: É desaconselhado exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 16h. É recomendável umidificar os ambientes utilizando bacias com água, toalhas molhadas ou vaporizadores. Usar soro fisiológico para umidificar olhos e narinas; além de que a ingestão de líquido é fundamental, sobretudo para crianças e idosos.