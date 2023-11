Messi motiva a Argentina antes de “jogo à parte” com o Brasil: “Temos que nos reerguer” 

Depois de derrota para o Uruguai, a primeira desde a Copa do Mundo, astro prega respeito à seleção brasileira. De Paul cita “lembrança linda” no Maracanã.

Ao perder para o Uruguai em plena Bombonera, na última quinta-feira, a Argentina sentiu um gosto que não experimentava desde a estreia na Copa do Mundo de 2022, quando foi surpreendida pela Arábia Saudita. De lá para cá, o time ostentava uma invencibilidade que dava ainda mais moral aos campeões mundiais. Por isso, após o revés em casa, o discurso é de dar a volta por cima – e justamente contra o grande rival, o Brasil, na próxima terça-feira, no Maracanã.

Messi, camisa 10 e capitão da seleção, foi um dos que comentou a decepção com a derrota em casa para os uruguaios – algo que jamais havia ocorrido em eliminatórias. E motivou os companheiros antes do clássico.

“Dá para ver a mão do Bielsa no time. Eles têm um time bom, que joga bem. E nós podemos perder, isso poderia acontecer. Temos que nos reerguer e fazer um bom jogo no Brasil. Com o Brasil é um jogo à parte, com muita história. Temos que nos reerguer, sempre respeitando o que eles são”, comentou Messi.

O meia Rodrigo de Paul também lamentou a derrota, indicando que a Argentina não conseguiu manter o bom desempenho recente justamente diante de sua torcida. E lembrou de uma “linda lembrança” da última visita no Maracanã, na Copa América de 2021.

“Temos que nos levantar e fazer um grande jogo no Brasil. Temos que cuidar do que alcançamos e do respeito que ganhamos. A dor é porque não pudemos oferecer um bom jogo ao povo, dar uma vitória. Agora vem um jogo diferente, um clássico. Temos uma lembrança linda no Maracanã, mas sabemos que é um jogo difícil”, comentou o meia.

A Argentina, apesar da derrota, segue na liderança das eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, com 12 pontos. O Brasil, por sua vez, amarga a quinta colocação, com sete pontos, após a segunda derrota seguida na competição, diante da Colômbia.

*Com informações do ge