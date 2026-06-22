Messi lidera ranking da Fifa na Copa, e Vini Jr é top 10 

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Messi marca três vezes na vitória da Argentina sobre a Argélia na Copa do Mundo — Foto: Getty Images

Power Ranking oficial da entidade usa números da primeira rodada para classificar jogadores da Copa do Mundo em três categorias diferentes.

Finalizada a primeira rodada da Copa do Mundo, Lionel Messi lidera a lista de melhores jogadores ofensivos do torneio até o momento. Ele está em primeiro lugar no ranking oficial divulgado pela Fifa na última quinta-feira (18.jun), baseado em dados sobre o desempenho de todos os atletas da competição.

O Brasil tem um representante no top 10 do ranking ofensivo: o atacante Vinicius Junior, que ficou em nono lugar na lista. Além de Messi, completam o topo o atacante Elijah Just, da Nova Zelândia, e Mbappé, da França.

A Fifa divide o ranking em três categorias: ataque, defesa e criatividade. O iraniano Ramin Rezaeian ficou em primeiro lugar na criatividade, com 8,23 pontos no quesito. Na defesa, o líder é Derek Cornelius, do Canadá, com 7,28 pontos.

No ranking de criatividade, o atacante Luiz Henrique é o jogador brasileiro melhor colocado e ocupa a 67ª posição. Na defesa, Douglas Santos conseguiu a maior pontuação da Seleção e está em 61º lugar. 

Veja o top 10 do Power Ranking de ataque da Fifa:

  • Lionel Messi (Argentina)
  • Elijah Just (Nova Zelândia)
  • Kylian Mbappé (França)
  • Yasin Ayari (Suécia)
  • Harry Kane (Inglaterra)
  • Erling Haaland (Noruega)
  • Amad Diallo (Costa do Marfim)
  • Alexander Isak (Suécia)
  • Vinicius Junior (Brasil)
  • Luis Diaz (Colômbia) 

Top 10 do ranking de criatividade 

  • Ramin Rezaeian (Irã)
  • Michael Olise (França)
  • Florian Wirtz (Alemanha)
  • Kang-in Lee (Coreia do Sul)
  • Julio Enciso (Paraguai)
  • Ryan Gravenberch (Holanda)
  • Bukayo Saka (Inglaterra)
  • Amad Diallo (Costa do Marfim)
  • Brahim Diaz (Marrocos)
  • Mohamed Salah (Egito) 

Top 10 do ranking de defesa 

  • Derek Cornelius (Canadá)
  • Nikola Katic (Bósnia)
  • Tarik Muharemovic (Bósnia)
  • Xaver Schlager (Áustria)
  • Tyler Adams (Estados Unidos)
  • Sidny Lopes (Cabo Verde)
  • Amar Dedic (Bósnia)
  • Jesus Gallardo (México)
  • Willy Semedo (Cabo Verde)
  • Alessandro Circati (Austrália) 

Entenda como funciona o Power Ranking da Fifa: 

Para calcular o ranking, a Fifa usou um novo sistema de classificação baseado nos dados de desempenho dos jogadores coletados durante as partidas. 

Todos os jogadores de linha receberam uma pontuação de 0 a 10 em três categorias: ataque, criatividade e defesa. Os goleiros foram avaliados em dois quesitos: posse de bola e defesa. 

Após a primeira rodada completa, a Fifa passará a atualizar a classificação após cada jogo. 

*Com informações do ge

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