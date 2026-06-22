Messi lidera ranking da Fifa na Copa, e Vini Jr é top 10 

Power Ranking oficial da entidade usa números da primeira rodada para classificar jogadores da Copa do Mundo em três categorias diferentes.
Finalizada a primeira rodada da Copa do Mundo, Lionel Messi lidera a lista de melhores jogadores ofensivos do torneio até o momento. Ele está em primeiro lugar no ranking oficial divulgado pela Fifa na última quinta-feira (18.jun), baseado em dados sobre o desempenho de todos os atletas da competição.
O Brasil tem um representante no top 10 do ranking ofensivo: o atacante Vinicius Junior, que ficou em nono lugar na lista. Além de Messi, completam o topo o atacante Elijah Just, da Nova Zelândia, e Mbappé, da França.
A Fifa divide o ranking em três categorias: ataque, defesa e criatividade. O iraniano Ramin Rezaeian ficou em primeiro lugar na criatividade, com 8,23 pontos no quesito. Na defesa, o líder é Derek Cornelius, do Canadá, com 7,28 pontos.
No ranking de criatividade, o atacante Luiz Henrique é o jogador brasileiro melhor colocado e ocupa a 67ª posição. Na defesa, Douglas Santos conseguiu a maior pontuação da Seleção e está em 61º lugar.
Veja o top 10 do Power Ranking de ataque da Fifa:
- Lionel Messi (Argentina)
- Elijah Just (Nova Zelândia)
- Kylian Mbappé (França)
- Yasin Ayari (Suécia)
- Harry Kane (Inglaterra)
- Erling Haaland (Noruega)
- Amad Diallo (Costa do Marfim)
- Alexander Isak (Suécia)
- Vinicius Junior (Brasil)
- Luis Diaz (Colômbia)
Top 10 do ranking de criatividade
- Ramin Rezaeian (Irã)
- Michael Olise (França)
- Florian Wirtz (Alemanha)
- Kang-in Lee (Coreia do Sul)
- Julio Enciso (Paraguai)
- Ryan Gravenberch (Holanda)
- Bukayo Saka (Inglaterra)
- Amad Diallo (Costa do Marfim)
- Brahim Diaz (Marrocos)
- Mohamed Salah (Egito)
Top 10 do ranking de defesa
- Derek Cornelius (Canadá)
- Nikola Katic (Bósnia)
- Tarik Muharemovic (Bósnia)
- Xaver Schlager (Áustria)
- Tyler Adams (Estados Unidos)
- Sidny Lopes (Cabo Verde)
- Amar Dedic (Bósnia)
- Jesus Gallardo (México)
- Willy Semedo (Cabo Verde)
- Alessandro Circati (Austrália)
Entenda como funciona o Power Ranking da Fifa:
Para calcular o ranking, a Fifa usou um novo sistema de classificação baseado nos dados de desempenho dos jogadores coletados durante as partidas.
Todos os jogadores de linha receberam uma pontuação de 0 a 10 em três categorias: ataque, criatividade e defesa. Os goleiros foram avaliados em dois quesitos: posse de bola e defesa.
Após a primeira rodada completa, a Fifa passará a atualizar a classificação após cada jogo.
*Com informações do ge