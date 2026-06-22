Messi lidera ranking da Fifa na Copa, e Vini Jr é top 10 

Power Ranking oficial da entidade usa números da primeira rodada para classificar jogadores da Copa do Mundo em três categorias diferentes.

Finalizada a primeira rodada da Copa do Mundo, Lionel Messi lidera a lista de melhores jogadores ofensivos do torneio até o momento. Ele está em primeiro lugar no ranking oficial divulgado pela Fifa na última quinta-feira (18.jun), baseado em dados sobre o desempenho de todos os atletas da competição.

O Brasil tem um representante no top 10 do ranking ofensivo: o atacante Vinicius Junior, que ficou em nono lugar na lista. Além de Messi, completam o topo o atacante Elijah Just, da Nova Zelândia, e Mbappé, da França.

A Fifa divide o ranking em três categorias: ataque, defesa e criatividade. O iraniano Ramin Rezaeian ficou em primeiro lugar na criatividade, com 8,23 pontos no quesito. Na defesa, o líder é Derek Cornelius, do Canadá, com 7,28 pontos.

No ranking de criatividade, o atacante Luiz Henrique é o jogador brasileiro melhor colocado e ocupa a 67ª posição. Na defesa, Douglas Santos conseguiu a maior pontuação da Seleção e está em 61º lugar.

Veja o top 10 do Power Ranking de ataque da Fifa:

Lionel Messi (Argentina)

Elijah Just (Nova Zelândia)

Kylian Mbappé (França)

Yasin Ayari (Suécia)

Harry Kane (Inglaterra)

Erling Haaland (Noruega)

Amad Diallo (Costa do Marfim)

Alexander Isak (Suécia)

Vinicius Junior (Brasil)

Luis Diaz (Colômbia)

Top 10 do ranking de criatividade

Ramin Rezaeian (Irã)

Michael Olise (França)

Florian Wirtz (Alemanha)

Kang-in Lee (Coreia do Sul)

Julio Enciso (Paraguai)

Ryan Gravenberch (Holanda)

Bukayo Saka (Inglaterra)

Amad Diallo (Costa do Marfim)

Brahim Diaz (Marrocos)

Mohamed Salah (Egito)

Top 10 do ranking de defesa

Derek Cornelius (Canadá)

Nikola Katic (Bósnia)

Tarik Muharemovic (Bósnia)

Xaver Schlager (Áustria)

Tyler Adams (Estados Unidos)

Sidny Lopes (Cabo Verde)

Amar Dedic (Bósnia)

Jesus Gallardo (México)

Willy Semedo (Cabo Verde)

Alessandro Circati (Austrália)

Entenda como funciona o Power Ranking da Fifa:

Para calcular o ranking, a Fifa usou um novo sistema de classificação baseado nos dados de desempenho dos jogadores coletados durante as partidas.

Todos os jogadores de linha receberam uma pontuação de 0 a 10 em três categorias: ataque, criatividade e defesa. Os goleiros foram avaliados em dois quesitos: posse de bola e defesa.

Após a primeira rodada completa, a Fifa passará a atualizar a classificação após cada jogo.

*Com informações do ge