Mesmo sem jogar, Brasil segue em 3º no ranking da Fifa

Itália sobe três posições e agora é a 7ª melhor seleção do mundo, de acordo com a pontuação da lista. Dinamarca entra no top 10.

A Fifa divulgou nesta quarta-feira (7) o ranking de seleções atualizado com os 185 jogos da última Data Fifa, em março. Apesar de não ter entrado em campo, o Brasil segue em terceiro lugar na lista. A Bélgica também continua na primeira posição.

Na realidade, não houve mudanças nas posições dos seis primeiros colocados do ranking da Fifa. A Itália subiu três lugares e é hoje a sétima na lista. Argentina e Uruguai desceram para as oitava e nona posições, respectivamente.

Quem conseguiu um lugar no top 10 foi a Dinamarca, ao subir duas posições. Já a seleção mexicana caiu para o 11º lugar.

No início de março, a Fifa e a Conmebol decidiram suspender as rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 previstas para março, por causa do agravamento da pandemia de coronavírus no continente. Após quatro (de 18) rodadas, o Brasil lidera com 12 pontos, 100% de aproveitamento. A seleção jogaria desta vez contra a Colômbia em Barranquilla e contra a Argentina em Recife.

Os 185 jogos levados em consideração foram essencialmente pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 e também pela qualificação para a Copa Africana de Nações (CAN).

O top 10 da Fifa:

1º Bélgica (1783.38 pontos)

2º França (1757.3)

3º Brasil (1742.65)

4º Inglaterra (1686.78)

5º Portugal (1666.12)

6º Espanha (1648.13)

7º Itália (1642.06)

8º Argentina (1641.95)

9º Uruguai (1639.08)

10º Dinamarca (1631.55)

A próxima atualização do ranking da Fifa será no dia 27 de maio.