Mesmo sem horário de verão, celulares adiantam uma hora automaticamente

Seu celular fez a atualização do horário de verão? Saiba como corrigir

Mesmo com o fim do horário de verão neste ano, após a assinatura de um decreto pelo presidente Jair Bolsonaro em abril, muitos celulares mudaram automaticamente a hora à meia-noite de hoje (20).

Caso o seu aparelho seja um dos vários que tenham adiantado o relógio em uma hora, saiba agora como proceder para ajustar manualmente o horário.

Android

Entre no menu Configurações e siga este caminho: Sistema > Data e Hora > Desative as opções “Data e hora automáticas” e “Fuso horário automático”.

Esse caminho pode alterar um pouco de acordo com a fabricante do celular, que pode alterar nomenclatura e posições das configurações. Em um Samsung, pode começar por “Gerenciamento geral”, por exemplo. Vale clicar na busca das configurações (uma lupa na tela inicial) por “hora” para achar o menu final.

Caso seu telefone não sofra nenhuma alteração de horário, provavelmente seu aparelho já foi atualizado pelos fabricantes. O Google lembra que se não rolar mudança neste domingo, pode ser que role no dia 3 de novembro, já que a regra mudou em 2018. Nesse caso, valem as mesmas recomendações dadas acima.

iPhone

Vá até Ajustes > Geral > Data e Hora. Lá você tem duas opções. Uma é desativar a opção “Automaticamente” e ajustar o relógio para a hora certa, caso ele mude sozinho no domingo.

A outra é deixar o “Automaticamente” ligado, mas aí você precisa:

1) Dar permissão para o iPhone usar a localização atual, em Ajustes > Privacidade > Serviços de Localização > Serviços do Sistema e selecionando a opção “Ajuste de Fuso Horário”;

2) Verificar se o celular mostra o fuso horário correto em Ajustes > Geral > Data e Hora > em “Fuso Horário”, mostrar a cidade correta. Só cheque se a hora bate com a correta.

PC Windows

A Microsoft também conta com atualização automática de fusos e horários de verão no Windows e o sistema também está adaptado para o fim do horário de verão desde julho. A atualização para o Windows 10 que mudou isso é a 4093753.

Para instalar todas as atualizações do sistema, basta ir nas configurações do Windows 10. Clique no ícone de janelinha (canto direito da tela) e depois na engrenagem para chegar às configurações. Depois siga o caminho Atualização e Segurança > Windows Update > ver se há a mensagem “Há atualizações disponíveis”. Se sim, clique em “Reiniciar agora” para começar o serviço.

Já a atualização manual de hora é também nas Configurações, seguindo o caminho “Hora e idioma” > aba Data e Hora > Ajuste a data e hora manualmente. Ou ligue a opção “Ajuste o fuso horário automaticamente” para que ele faça isso sozinho. Só veja se o fuso está correto nesse mesmo menu, em “Fuso Horário”; se não, altere para o certo.

Mac

Escolha o menu Apple (o com ícone de maça, no topo esquerdo da tela principal do Mac OS). Depois em Preferências do sistema e clique em Data e hora.

No painel Data e hora, verifique se “Definir data e hora automaticamente” está selecionado e seu Mac está conectado à internet. O seu Mac pode obter a data e hora atuais dessa forma.

Para ajustar manualmente, desligue a opção acima. Para fazer essa alteração, pode ser necessário clicar no ícone de cadeado e inserir sua senha de administrador. Aí é só ajustar a hora. Depois clique em Salvar.

Como sistema pode (ou não) mudar a hora?

Assim como em outros anos em que houve alterações —no ano passado ocorreu no primeiro domingo de novembro— a recente mudança que acabou com o horário de verão já foi encaminhada para o banco de dados da Iana, sigla em inglês para Autoridade para Atribuição de Números de Internet.

É essa entidade que envia a smartphones e outros aparelhos conectados à web a atualização de fusos horários para garantir a hora certa de acordo com o local.

Mas por um ou outro motivo técnico, essa atualização pode falhar. Mesmo no ano passado, usuários da TIM tiveram seus horários adiantados fora do dia previsto em alguns modelos de smartphones.