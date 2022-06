Merentiel conta com Piquerez para se adaptar no Palmeiras 

Reforço do Verdão para o segundo semestre, centroavante tem convivido com o lateral-esquerdo que é seu conterrâneo. “Estou ajudando, sobretudo com o idioma”, diz Piquerez.

Merentiel só poderá estrear pelo Palmeiras a partir de julho, mas já está se adaptando ao ambiente na Academia de Futebol.

Para entrar no ritmo do grupo e da vida em São Paulo, o centroavante uruguaio conta com a ajuda de seu conterrâneo, o lateral-esquerdo Piquerez.

“Falei com ele e disse que ele estava chegando a um clube muito grande e ele já percebeu isso. Estou ajudando, sobretudo com o idioma, ele não fala muito português e eu falo um pouco melhor. Está comigo bastante tempo, até que se adapte e logo estará entrosado com todo o grupo”, afirmou Piquerez, ao site do Palmeiras.

Contratado por cerca de R$ 7,4 milhões, Merentiel será mais um centroavante à disposição de Abel Ferreira a partir de 18 de julho, quando abre a janela de transferências.

A diretoria ainda busca um jogador para a posição no mercado e está em negociações com o Lanús pelo jovem José Manuel López.

Sua possível contratação, porém, é para dar outra característica entre os centroavantes, diferente de Merentiel e Rafael Navarro. Rony, que atuou improvisado muitas vezes, com os reforços voltará a jogar como ponta.

Merentiel foi classificado como um atacante rápido e oportunista, que mantém o estilo de intensidade proposto por Abel Ferreira. Pelo Defensa y Justicia, destacou-se pela técnica e facilidade de se envolver em jogadas no ataque, com característica de movimentação e boa finalização.

O bom desempenho o colocou entre os principais atacantes da Argentina e o deixou na mira de Marcelo Gallardo, do River Plate. Depois de 16 gols em 57 jogos em 2021, abriu 2022 com nove gols em 19 partidas.