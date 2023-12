MERCÚRIO FICOU RETRÓGRADO – AH MEU DEUS!

Atendendo a pedidos, hoje vamos falar sobre Astrologia, esse estudo milenar que gera tanta controvérsia. Ao contrário do que muitos pensam, não é crendice, mas sim uma linguagem simbólica sobre a vida. Uma observação sistemática de fatos e acontecimentos alinhados com as projeções dos astros no céu. Muito do que seguimos cotidianamente está ligado à astrologia, como as estações do ano, por exemplo. Antigamente, astrologia e astronomia eram uma coisa só.

Há estudos que afirmam que a Filosofia surgiu da Astrologia, haja vista que muitos pensadores clássicos, como Aristóteles, Hiparco, Ptolomeu, difundiram ideias e conhecimentos sobre esse estudo. A própria bíblia faz referências astrológicas no Evangelho de Mateus, com os três reis magos e a Estrela Dalva (o planeta Vênus), que, por sinal, simboliza o nascimento do Mestre Jesus.

Perceba que estamos falando de astrologia e não de signologia. Sim! Há quem pense que a astrologia se resuma aos signos e ao destino traçado sem possibilidade de alteração. Nossa, quanto sofrimento seria evitado… se eu tivesse nascido com o planeta tal em tal casa teria mais sorte, ou ainda, se eu tivesse o ascendente tal teria mais presença, ou ainda, se Mercúrio não estivesse retrógrado eu saberia me expressar melhor e pensar de forma mais ágil.

Ora, para explicar basicamente o assunto, esses resumos feitos em qualquer lugar em nada se assemelham ao verdadeiro estudo dessa linguagem. São muitos estudantes debruçados sobre livros e fatos históricos corroborando posicionamentos e acontecimentos repetidos sistematicamente e que se tornam padrões, por isso a leitura daquela forma. Além disso, existem muitos apontamentos específicos à cada mapa. Meu pensamento é: cada um nasce com o mapa ideal para o seu desenvolvimento pessoal e cabe a cada um escolher os melhores passos.

A primeira curiosidade que ouço das pessoas é: eu sempre leio o meu signo, mas nunca acontece daquela forma, mesmo quando eu sigo algum(a) astrólogo(a) famosa. Então vamos à primeira dica: seu signo solar (aquele do dia do seu nascimento) não dita as análises e possibilidades. Quem faz essa indicação é o seu ascendente, pois é por ele que conseguimos saber em que casa está o seu Sol naquele período e, portanto, quais áreas estão ativadas pelos trânsitos astrológicos.

Agora, mudando um pouco de assunto, mas que cabe a todo curioso que tenha interesse pela astrologia, é o Mercúrio retrógrado. Quantos memes e postagens não vemos na internet sobre o “ligeirinho” andando para trás (é assim que chamo esse planeta – dou apelido para todos kkk). Óbvio que ele não está voltando, mas nossa visão parte da Terra e produz uma ilusão de ótica de movimento reverso no movimento celeste.

Mercúrio retrógrado é temido, pois, para os fatalistas de plantão, indica atrasos ou problemas em viagens, confusão com as palavras, mal-entendidos de toda ordem, acordos malfeitos. Contudo, a astrologia está aqui exatamente para guiar os nossos passos e não para ditar regras. Se você conhece, você se prepara, e os acontecimentos tendem a ser mais bem organizados, não acha?

Dessa forma, sabendo que estamos hoje, de 13/12/2023 até 02/01/2024 com essa configuração, algumas reflexões são necessárias. Ah meu Deus, acabou o meu final de ano. Não!!! É exatamente aí que entra a astrologia. Ela vem para recomendar mais atenção na compra das passagens, ter cuidado com suas bagagens, ler tudo muito bem antes de assinar, seja um contrato ou um acordo, mas, especialmente, cuidar de suas palavras, da sua comunicação.

Em pleno período de festas, as reuniões familiares são esperadas e, junto a isso, o clima deve ser de alegria, união e confraternização. Portanto, evite discussões desnecessárias, assuntos conflituosos ou impor sua verdade de qualquer forma. Cada um tem um jeito de ver o mundo (já falamos disso em outros artigos) e não será por meio da imposição que isso mudará (principalmente porque Mercúrio estará retrógrado no signo de capricórnio e dita um tom, digamos, mais forte às palavras). A melhor maneira de conduzir períodos assim é ouvir mais e falar menos. Afinal, já dizia o velho ditado: “o peixe morre pela boca”. Então, cuide do seu pensamento, das suas palavras e dos seus movimentos.

Eu mesma já li esse texto uma centena de vezes. Se encontrarem algum erro de digitação ou de escrita… simples… é culpa do Mercúrio retrógrado. Todo mundo coloca a culpa nele. Eu também posso!!!

Agora, falando sério, lembre-se: Os planetas podem dar o tom da música, mas quem levanta e dá os passos é VOCÊ.

Alexandra A.S. Fernandes: Graduada em Letras – Português/Espanhol pela UNIP. Pós-graduada em Metodologia de Ensino das Línguas Portuguesa e Espanhola pela UCAM. Autora do livro – Autismo – Ensinar aprendendo e aprender ensinando. Diretora Social e Acadêmica da ACILBRAS. Funcionária pública e Professora de Análise Linguística do PICONZÉ Anglo e HF Cursos Jurídicos. Escritora, Terapeuta Integrativa, Astróloga e Artesã. Redes sociais: Instagram @profa_alexandra e @aora_terapias; Youtube Profa. Alexandra – Tirando dúvidas de português.