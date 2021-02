Menino na fila para transplante de coração mobiliza médicos e policiais em Rio Preto

Criança de 6 anos foi diagnosticada com miocardiopatia, que provoca a insuficiência cardíaca, por isso precisava do novo órgão e estava internada desde 2020 no Hospital da Criança e Maternidade (HCM).

Um menino de 6 anos que estava na fila para realizar um transplante de coração mobilizou médicos e policiais militares no domingo (21).

Segundo a equipe médica do Hospital da Criança e Maternidade (HCM), a Central de Transplante do Estado de São Paulo informou por volta das 5h30 que havia um possível doador do órgão ao menino.

Ao ser notificada sobre o possível doador de 24 anos, de Ribeirão Preto/SP, a equipe médica mobilizou policiais militares e o helicóptero Águia para realizar o transporte do coração até São José do Rio Preto/SP.

O órgão foi retirado às 14h30 e o transplante terminou às 17h30. O menino segue internado, mas passa bem após a cirurgia.

Ainda de acordo com os médicos, ele foi diagnosticado com miocardiopatia, que provoca a insuficiência cardíaca, por isso precisava do novo órgão e estava internado desde 2020 no HCM.

