Menino fica ferido ao ser arremessado de garupa de moto em Rio Preto 

Pai da criança estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida desde 2015.

Um acidente entre uma moto e um carro deixou um menino de 11 anos gravemente ferido no bairro Jardim Nunes, em São José do Rio Preto/SP, na noite do último domingo (17.jul).

A batida foi registrada no cruzamento da Avenida Augusto Bufulin com a Rua Alfredo Ricardo da Costa. Uma câmera de segurança registrou o momento em que a criança e o pai foram arremessados do veículo. O vídeo não será exibido na íntegra porque as imagens são fortes.

De acordo com o boletim de ocorrência, o piloto desrespeitou a sinalização de trânsito e bateu na lateral do carro.

O menino foi levado em estado grave para o Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de Rio Preto. Já o homem andou dois quarteirões a pé, caiu e foi socorrido por moradores.

Ainda segundo o registro policial, o pai da criança estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida desde 2015. A moto foi recolhida por falta de licenciamento.

As pessoas que estavam no carro não ficaram feridas. A Polícia Civil de Rio Preto investiga a batida. Não há informações sobre o homem que pilotava a moto.