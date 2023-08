Menino é entregue a desconhecido em saída de creche em Araçatuba

Segundo a prefeitura, homem foi à EMEB Camila Tomashinsky, para buscar o sobrinho, mas outra criança com o mesmo nome foi entregue à ele. Menino de 3 anos foi encontrado e passa bem; Secretaria da Educação vai apurar o caso.

Um menino de três anos foi levado por um desconhecido da creche onde estuda, nesta segunda-feira (21.ago). O caso aconteceu na Emeb Camila Tomashinsky, na Vila Industrial, em Araçatuba/SP. O sumiço do menino provocou comoção nas redes sociais, mas depois foi esclarecido que houve um mal entendido.

O menino foi levado por engano por um homem identificado como Rubens, que tem problemas mentais. De acordo com o apurado, o homem costuma buscar o sobrinho na escola. Ele chamou pelo sobrinho e um funcionário entregou a ele a outra criança porque os dois têm o mesmo nome. O garoto se referiu a ele como “tio” e foi liberado para ir embora.

Quando o pai do menino chegou na escola, ele não estava lá. Desesperados, eles passaram a procurar pelo filho e procuraram a polícia.

Rubens foi informado que aquele não era o sobrinho dele ao chegar em casa. A criança já havia sido levada pelos pais anteriormente, sem avisá-lo.

Com imagens de uma câmera de monitoramento, um guarda municipal identificou o homem e avisou os pais do menino, que buscaram o garoto.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes e será investigado.

A Prefeitura de Araçatuba emitiu nota sobre o caso ainda na noite de ontem. Leia na íntegra:

“Nesta segunda-feira (21), na EMEB Camila Tomashinsky, uma criança de três anos foi entregue a um senhor que se identificou como tio do menor, ele já era conhecido pela escola, pois era autorizado a buscar o sobrinho, que tem o mesmo nome da criança entregue a ele.

Um familiar ao chegar à escola e ser informado de que a criança já havia sido entregue a um suposto familiar, explicou ao funcionário que não tinha autorizado a retirada da criança. Imediatamente a Guarda Municipal foi acionada para verificar as câmeras de segurança da escola e de estabelecimentos vizinhos, na qual permitiu a identificação do mesmo, pelo dono de um mercado, que inclusive conhecia o senhor e informou o endereço. Imediatamente a GCM foi até a casa do mesmo e encontraram a criança em bom estado de saúde. Neste momento todos foram encaminhados ao plantão policial para apurar e dar andamento aos fatos.

Conhecidos do “senhor” afirmam que ele tem inteligência comprometida e não notaria que aquela criança não era seu sobrinho.​ A Secretaria de Educação já deu os primeiros passos para averiguar a falha e apurar todo o acontecimento. Neste momento se solidariza pela tensão vivida pela família.”

*Com informações do sbtinterior