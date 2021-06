Menino de oito anos morre atropelado por caminhão

Após o acidente, suspeito de 32 anos que não possui CNH foi preso em casa e vai passar por audiência de custódia.

Um​ menino de oito anos morreu depois de ser atropelado por um caminhão nesta terça-feira (8), em Panorama/SP, cidade localizada na divisa com o Mato Grosso do Sul. De acordo com a polícia, o suspeito é um motorista de 32 anos. Ele conduzia o caminhão pela Rua Ivan Agnácio da Silvano, quando atropelou a criança e teria fugido sem prestar socorro.

F​amiliares do menino disseram que a criança estava indo até uma padaria do bairro e ficaram em estado de choque. A criança sofreu vários ferimentos pelo corpo, inclusive na cabeça, e acabou não resistindo.​ ​​Pouco tempo depois, o ​motorista foi preso na casa dele e aguarda audiência de custódia.

A polícia afirmou que ele não tem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

*Com informações do sbtinterior