Menino de 2 anos é fica ferido após carrinho de bebê ser atingido por moto em Rio Preto

Segundo o B.O., mãe do menino relatou que atravessava a rua com o filho no carrinho de bebê quando a moto, que estava com o farol apagado, atingiu a criança. Homem deixou o local do acidente, mas compareceu na Central de Flagrantes horas depois.

Um menino de 2 anos ficou ferido após ser atropelado por uma motocicleta no bairro Palestra, em São José do Rio Preto/SP, na noite de quinta-feira (4).