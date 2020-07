Menino de 1 ano morre atropelado por ônibus em avenida de Rio Preto

Criança estava sentada com a avó no ponto de ônibus, mas se soltou das mãos da mulher, se desequilibrou e caiu próximo à sarjeta, sendo atropelado pelo veículo.

Um menino de 1 ano e 11 meses morreu após ser atropelado por um ônibus, na Avenida Mirassolândia, em São José do Rio Preto, nesta quarta-feira, 29. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, a criança estava sentada com a avó no ponto de ônibus.

Em determinado momento, o menino se soltou da mão da avó, se desequilibrou e caiu próximo à sarjeta, sendo atropelado pelo veículo que estava estacionando.

Ainda segundo a PM, a criança não resistiu aos ferimentos e morreu no local do atropelamento. A mãe dela sofreu um mal súbito e precisou ser socorrida.

O motorista do ônibus parou o veículo e prestou socorro. Ele compareceu à delegacia para prestar depoimento. A Polícia Civil investiga o caso.