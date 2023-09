Menina de 10 anos é encontrada morta e com sinais de violência em Rio Preto 

Corpo da vítima estava em uma obra no bairro Setparque e foi encontrado por pedreiro; caso é investigado.

O corpo de uma menina de 10 anos foi encontrado com sinais de violência no bairro Setparque, em São José do Rio Preto/SP, na manhã desta quarta-feira (13.set).

Conforme apurado pela reportagem, um pedreiro encontrou a Mikaele dos Santos Santos morta em uma casa em construção e acionou a polícia. O corpo da menina estava muito machucado, com sinais de facadas e pauladas na cabeça, além de possível violência sexual.

Durante a tarde de terça-feira (12), a família constatou o desaparecimento da vítima e registrou um boletim de ocorrência na Central de Flagrantes.

De acordo com o histórico, ela foi à escola no período da manhã e o irmão, de 13 anos, a encontrou no trajeto, mas depois a menina desapareceu e não foi localizada por nenhum familiar.

Policiais militares e civis foram acionados na ocorrência. O caso está sendo investigado pela DEIC (Divisão Especializada em Investigações Criminais).