Mendoza e Joaquim podem retornar ao Santos contra o Audax Italiano

O atacante Mendoza e o zagueiro Joaquim devem voltar a serem relacionados pelo técnico Odair Hellmann para os jogos do Santos. A dupla tem treinado normalmente e está à disposição para a partida contra o Audax Italiano, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Os times se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h, na Vila Belmiro. Para esta partida, o treinador do Peixe ainda não deve contar com o lateral-direito João Lucas. Recuperado de um edema muscular na coxa direita, ele realizou apenas atividades na área interna do CT Rei Pelé nesta terça-feira.

Já dois desfalques certos são os atacantes Lucas Barbosa e Lucas Braga. Barbosa sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na partida contra o Grêmio. Após exames, foi constatada uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

Lucas Braga trata de uma pubalgia. O Santos trabalhava com a expectativa de já poder contar com o atacante na estreia da Copa Sul-Americana, contra o Blooming. Contudo, o jogador voltou a sentir dores na região do púbis.

Por conta disso, Braga precisou recuar no processo de retorno. O jogador tem feito trabalhos individualizados com bola no gramado e também na academia. Nesta terça-feira, o atleta informalmente disse para os jornalistas que acompanhavam o treino que estava sem dores.

A comissão técnica do Peixe entende que Lucas Braga precisa se sentir seguro para voltar a atuar. O jogador vinha lidando com as dores ainda durante o Campeonato Paulista, mas permaneceu à disposição para auxiliar o Santos em um momento difícil dentro do estadual.

Um provável Peixe para o duelo de quinta-feira tem: João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Dodi e Lucas Lima; Daniel Ruiz (Ângelo), Soteldo e Marcos Leonardo.

*Com informações do ge