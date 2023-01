Méndez diz que Pato o incentivou a fechar com o São Paulo e que Ceni o quer mais adiantado 

Volante foi colega de equipe do atacante no Orlando City; ele também recebeu elogios de Felipão e usará número em homenagem ao pai, que morreu no ano passado.

O volante Méndez, sexto reforço do São Paulo na temporada, foi apresentado nesta quinta-feira (12.jan) no CT da Barra Funda e contou que recebeu incentivos de Alexandre Pato para acertar com o clube do Morumbi.

Ambos foram colegas no Orlando City, dos EUA – o equatoriano depois se mudaria para o Los Angeles FC, último clube em que atuou antes de chegar ao São Paulo. Pato jogou no São Paulo e é querido pela torcida.

“Fizemos muito boa amizade nos Estados Unidos (Orlando City). Ele me falou da grandeza do clube, me explicou algumas coisas que quem está fora não sabe. Agradeço a ele pelos conselhos. Disse para eu desfrutar com responsabilidade, mas para não se sentir pressionado, desfrutar do futebol, tentar ganhar títulos.”

Outro jogador que o aconselhou foi o zagueiro Robert Arboleda, titular da zaga tricolor e companheiro de Méndez na seleção equatoriana. Eles estiveram juntos na Copa do Mundo do Catar, em que o volante foi titular nos dois primeiros jogos.

“Conversei com Robert quando o São Paulo foi me buscar. Falei com ele algumas vezes, que me contou como eram as pessoas. Ele me falou muito bem e de quão grande era o clube”, disse.

Méndez já treina no São Paulo desde o começo da semana e contou que conversou com o técnico Rogério Ceni, que lhe disse que gostaria que ele atuasse mais adiantado no meio de campo.

“Falei com o treinador, ele me contou algumas coisas que busca para a equipe. Ele pediu que eu jogasse mais adiante, mas eu gosto de sair de trás, onde tenho mais controle do time.”

Elogios de Felipão e lembrança do pai

Recentemente, o técnico Luiz Felipe Scolari elogiou a contratação de Méndez pelo São Paulo, que ele classificou com uma das melhores feitas por clubes brasileiros na pré-temporada.

“Receber as palavras do Felipão é ótimo, também dá mais responsabilidade. O mais importante é a equipe conseguir os objetivos. Tentamos nos destacar, mas o coletivo está na frente. Se o time ganhar jogos e títulos, aí será um ano bom para todos e poderemos justificar o que falou Scolari.”

Na apresentação, Méndez também explicou o motivo de ter escolhido a camisa 21: “Tem o significado especial, foi a data que morreu meu pai há cinco meses. Foi um momento duro para mim, pois ele sempre estava ao meu lado, me apoiando, escolhi esse número por ele.”

*Com informações do ge