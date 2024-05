Memorialistas oficializam Dona Zilda como madrinha do Memorial ‘Fifi’ 

O Memorial Francisco Santana – ‘Fifi’, homenageará a AAV (Associação Atlética Votuporanguense) e será construído na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP.

O Grupo Memorial Votuporanguense (GMV) que é formado por entusiastas voluntários que resgatam, preservam e divulgam a memória esportiva de Votuporanga/SP, empossou nesta semana, Maria Zilda Peres, como madrinha e guardiã do Memorial em homenagem à AAV (Associação Atlética Votuporanguense) – que leva o nome do lendário Francisco Santana – ‘Fifi’, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP.

Apaixonada pela Votuporanguense, Dona Zilda, de 63 anos, que reside no Lar São Vicente de Paulo, viu seu amor pela camisa alvinegra atravessar o tempo e chegar à Arena Plínio Marin, ao receber o certificado simbólico como reconhecimento de sua paixão e dedicação ao clube de Votuporanga.

Na oportunidade, o Memorialista João Maurício Matioli, representando o Grupo, entregou o documento, e prontamente, anunciou o convite para que a, agora, madrinha e guardiã do Memorial possa marcar presença no estádio durante o jogo do CAV, pela Copa Paulista.

O Memorial ‘Fifi’ é fruto de um projeto de lei indicado pelo vereador Osmair Ferrari (PSL), aprovado na Câmara Municipal no dia 28 de março de 2022, mas que ainda não saiu do papel, e segue sem previsão para o início das obras.

Nesta quinta-feira (16.mai), questionada sobre o Memorial da Votuporanguense, a Prefeitura afirmou que “confeccionou o projeto arquitetônico a pedido do Grupo Memorial Votuporanguense que está organizando diversas parcerias para viabilização da construção.”