Memorialistas: livro com trajetória da Votuporanguense será lançado em dezembro 

Obra com aproximadamente 410 páginas traz a história da AAV (Associação Atlética Votuporanguense), depoimentos de ex-atletas, dirigentes, torcedores e muito mais.

Por Jorge Honorio

O Grupo Memorial Votuporanguense, formado por entusiastas voluntários que buscam resgatar, preservar e divulgar a memória esportiva de Votuporanga/SP, avança na construção do livro: Associação Atlética Votuporanguense – A paixão de uma cidade.

A obra traz de maneira fundamentada a história da Associação Atlética Votuporanguense (AAV), depoimentos de atletas da Alvinegra como: Bidon, França, Serginho e outros, além de retratar locais icônicos como o antigo Estádio Municipal Dr. Plínio Marin – hoje, em outra região da cidade, Arena Plínio Marin.

O Memorialista Alberto Guedes falou sobre a importância do resgate histórico: “Primeiro, contar a história que representa a paixão de uma cidade por um time, e principalmente, caracterizar a cumplicidade que houve entre torcedores, empresários, dirigentes, jogadores e a imprensa, isso durante toda a existência da Associação Atlética Votuporanguense. Claro que depois se seguiu, com a SEV (Sociedade Esportiva Votuporanga), e agora, com o CAV (Clube Atlético Votuporanguense).”

“Então, primeiro você organiza essa memória, depois parte para o papel e escreve essa história, e por fim, divulga para que as pessoas possam saber que Votuporanga é o que é hoje, porque em 1967, teve um time que foi o melhor time do Estado e se tornou conhecido nacionalmente. Em qualquer canto que você fosse e soubessem que era de Votuporanga, logo perguntavam sobre a Votuporanguense. E por isso o Grupo Memorial Votuporanguense dedicou um ano, ou um pouco mais até, para escrever essa história. Não escrever fichas técnicas, contar uma história realmente, recheada de casos curiosos, engraçados, depoimentos de jogadores, dirigentes, torcedores. Mostrando por exemplo, como esse futebol, no primeiro ano de profissional em 1960 já foi campeão; também sobre o timaço de 1967, o grande time de 1978. A importância do livro é tamanha que nos próximos 30 anos ninguém vai escrever outro com essa profundidade sobre a história da Votuporanguense ou do futebol profissional de Votuporanga”, concluiu Guedes.

A obra que será publicada pela Editora Aprris, de Curitiba/PR, com aproximadamente 410 páginas passa pelas últimas revisões antes de seguir para a diagramação e impressão.

O custo do projeto foi bancado por 35% de recursos próprios do Grupo Memorial Votuporanguense e outros 65% de patrocínio de um fundo de investimentos com fim específico. Esta primeira tiragem terá 500 exemplares e o lançamento deve ocorrer durante um evento no mês de dezembro, em Votuporanga.