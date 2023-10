Memorialistas: Jogos com os grandes da capital ganham destaque em livro com trajetória da Votuporanguense 

Obra que será lançada em dezembro registra a história da AAV (Associação Atlética Votuporanguense) e terá espaço especial para os duelos contra São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos.

A manchete do jornal a Oeste Paulista anunciava a presença da Sociedade Esportiva Palmeiras em Votuporanga/SP. No dia 26 de abril de 1959 o Palmeiras goleou a Votuporanguense por 4 a 1, na primeira apresentação de um grande time da capital paulista na cidade das brisas suaves. Valdir, Julinho e Chinesinho eram os craques esmeraldinos.

O Verdão ainda voltaria a jogar mais duas vezes no antigo Estádio Plínio Marin, assim como o São Paulo (uma vez), o Santos (uma vez) e o Corinthians (duas vezes). Todas as histórias desses jogos estão no livro “Associação Atlética Votuporanguense – A paixão de uma cidade”, em um capítulo extremamente especial.

Pelo gramado do antigo estádio votuporanguense passaram craques como Ademir da Guia, Rivellino, Roberto Dias, Djalma Santos, Raimundinho, Fifi, Flávio e Liminha. Foram jogos inesquecíveis, como o 2 a 0 sobre o Palmeiras em 1964 com atuações soberbas de Raimundinho, Nélson Pitangueiras, Flávio, Fifi e Pita.

Por sua vez, os torcedores compareciam em massa nesses jogos, obrigando a colocação de carrocerias de caminhões atrás das balizas para acomodar a multidão. Todos esses jogos estão descritos em detalhes no livro, desde a chegada das delegações até as fichas técnicas, além dos comentários da imprensa esportiva da época em reportagens espetaculares.

O livro “Associação Atlética Votuporanguense – A paixão de uma cidade”, será publicado pela Editora Aprris, de Curitiba/PR, com aproximadamente 410 páginas. Obra está em fase final de diagramação e deve ser lançada em dezembro, durante evento em Votuporanga.