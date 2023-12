Memorialistas garantem almoço de Natal do Lar São Vicente de Paulo

Ação ocorre pelo segundo ano consecutivo; além da filantropia, Grupo trabalha na preservação da memória esportiva votuporanguense.

Pelo segundo ano consecutivo, o Grupo Memorial Votuporanguense patrocina o almoço de Natal do Lar São Vicente de Paulo, em Votuporanga/SP. Os recursos arrecadados no “Bolão do Brasileirão de 2023″ foram destinados à compra dos ingredientes, conforme cardápio elaborado pela nutricionista do Lar.

Os Memorialistas João Maurício Matioli e Pedro José Ramalho Sanches entregaram pessoalmente os alimentos ao Sr. Vitorino Arado, presidente da instituição, na manhã desta sexta-feira, 22 de dezembro. Os alimentos, adquiridos nos Supermercados Proença, incluíram carnes, legumes, frutas e sorvetes, todos eles conforme recomendação de profissional competente.

O Grupo Memorial Votuporanguense, além da preservação da memória do futebol votuporanguense, vem atuando destacadamente em diversas ações sociais, como consta de seu regimento.