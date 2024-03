Memorialistas doam livro para a biblioteca da Unifev 

O Grupo Memorial Votuporanguense entregou ao Centro Universitário de Votuporanga, na última sexta-feira (1º), um exemplar da obra “Associação Atlética Votuporanguense – A paixão de uma cidade”.

O Grupo Memorial Votuporanguense que é formado por entusiastas voluntários que resgatam, preservam e divulgam a memória esportiva de Votuporanga/SP, entregou como doação na última sexta-feira (1º.mar), um exemplar do livro “Associação Atlética Votuporanguense – A paixão de uma cidade” para o acervo da biblioteca da Unifev (Centro Universitário de Votuporanga).

Na oportunidade, em ato na presença da colaboradora da Instituição, Marcia Faria Cavalcante, e do Memorialista, reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, João Maurício Matioli, representando o Grupo, deixou uma dedicatória na obra: “Como um guardião das memórias do futebol e, especialmente, A.A.Votuporanguense este livro é um presente dos Memorialistas para a preservação da história.”

Em agradecimento à doação, Osvaldo Gastaldon, comentou: “A Unifev sente-se honrada em receber este importante exemplar de uma obra tão emblemática para os apaixonados pelo futebol da Alvinegra de Votuporanga. Preservar a história do nosso futebol é também contar um pouco da nossa história. Agradecemos imensamente a presença dos memorialistas que nos cederam com tanto carinho este exemplar, e que a partir de agora fará parte do acervo de nossa Biblioteca no Câmpus Centro.”

A obra “Associação Atlética Votuporanguense – A paixão de uma cidade” teve sua vendagem iniciada pelos Memorialistas em dezembro de 2023, no ato de lançamento realizado no Assary Clube de Campo, que reuniu ex-atletas, autoridades esportivas, políticas, da imprensa e entusiastas. Para adquirir basta ligar no (17) 99725-3907 / (17) 981021666.