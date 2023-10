Memorial: Claudião Craveiro e grandes nomes da imprensa são destaques em livro 

“Associação Atlética Votuporanguense – A paixão de uma cidade” tem lançamento previsto para o mês de dezembro.

O mais popular, folclórico e irreverente repórter esportivo de Votuporanga, a “enciclopédia” Claudião Craveiro também terá espaço reservado especialmente nas páginas do livro: “Associação Atlética Votuporanguense – A paixão de uma cidade”. O livro promete resgatar a história do futebol profissional da cidade, bem como dos jornalistas, locutores e radialistas que marcaram o imaginário popular.

A história rica da imprensa esportiva estará destacada no Capítulo 7 do livro. A homenagem, segundo o Grupo Memorial Votuporanguense, autor da obra, reconhece os profissionais que, além de colaborarem com a pesquisa do livro atuaram, de sobremaneira, para a divulgação da Associação Atlética Votuporanguense.

Rogério Assis, renomado locutor do rádio esportivo, redigiu uma introdução a esse capítulo, lembrando a importância da mídia especializada em futebol: “Grandes nomes do jornalismo esportivo viveram e mostraram estes momentos e neles o rádio sempre esteve presente. O capítulo traz episódios pitorescos e engraçados envolvendo nomes como J. Hawilla, Fauzi Kanso, Léo Oliveira e, especialmente, do folclórico Cláudio Craveiro.

Figura obrigatória no rádio votuporanguense, Cláudio Craveiro protagonizou histórias memoráveis, como o dia em que atrasou o início de América de Rio Preto e Santos, invadindo o campo para entrevistar Pelé. Essa e muitas outras crônicas estão no livro. A trajetória dos jornais Oeste Paulista, A Vanguarda e das rádios Piratininga e Clube também estão na obra, exaltando e agradecendo esses profissionais apaixonados pela paixão de uma cidade.

O livro

A impressão é de responsabilidade da Editora Appris de Curitiba/PR, e o livro apresentará aproximadamente 410 páginas com detalhes e informações sobre a paixão dos votuporanguenses pelo futebol. A editora também produziu a capa, seguindo sugestões dos memorialistas e trará a predominância da cor preta e destaque para o escudo da antiga AAV.

O livro passa por revisões antes de seguir para a diagramação e impressão com expectativa de lançamento em Votuporanga em meados do mês de dezembro. A obra fruto da pesquisa do Grupo traz de maneira fundamentada a história da Associação Atlética Votuporanguense (AAV), depoimentos de atletas da Alvinegra como: Bidão, França, Serginho e outros. O custo do projeto foi bancado por 35% de recursos próprios do Grupo Memorial Votuporanguense e outros 65% de patrocínio de um fundo de investimentos com fim específico. Esta primeira tiragem terá 500 exemplares.