Memória: Ícone da política local, Mário Pozzobon faria 101 anos

Ex-prefeito, falecido em 2012, celebraria aniversário no dia 16 de maio; seu legado na cidade e na política seguem presentes.

Votuporanga tem em sua história algumas figuras que se destacam na memória popular como fundamentais para o desenvolvimento e o crescimento da cidade que conhecemos hoje. Entre os votuporanguenses mais ilustres, na política, nos empreendimentos imobiliários e no trato com as pessoas, segue inesquecível e irretocável o saudoso ex-prefeito Mário Pozzobon.

Mário Pozzobon nasceu em Tabapuã em 16 de maio de 1923 e veio para Votuporanga na década de 1940. Exerceu várias atividades destacando-se nos empreendimentos imobiliários. Fez parte como vereador suplente da primeira formação da Câmara Municipal, empossada em 1947 e foi o nono prefeito eleito em nossa história.

Foi pai de família, casado com a também saudosa senhora Maria Muro Pozzobon, que enquanto primeira-dama foi a primeira presidente e hoje dá nome ao Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga. Seus filhos Atílio, Sílvia e Márcia e os netos, moradores íntegros da cidade, preservam e passam aos mais novos o seu legado e a sua rica história.

Carreira política

O senhor Mário Pozzobon faleceu em Votuporanga no dia 30 de janeiro de 2012. Atendendo a um pedido feito por ele próprio antes da morte, foi sepultado ao lado de suas muletas que o acompanhavam desde a infância quando perdeu a perna direita após um acidente em uma máquina de arroz do pai, em Palestina/SP.

Além de ter sido suplente de vereador na primeira legislatura, disputou a eleição para prefeito em 1976 pelo MDB. Em 15 de novembro de 1982, pelo PMDB, na primeira eleição com voto vinculado e eleição direta para governador, Pozzobon foi eleito prefeito, sendo empossado em 1º de fevereiro de 1983. Ele governou o município até o 31 de dezembro de 1988 tendo o mandato prorrogado e foi seu vice-prefeito o senhor Rames Cury.

Mário Pozzobon também foi fundamental na campanha que determinou a eleição do filho dele, o médico Atílio Pozzobon Neto, a prefeito. O doutor Atílio disputou a eleição de 3 de outubro de 1996, sendo empossado no dia 1º de janeiro de 1997, governando Votuporanga até o dia 31 de dezembro de 2000. Foi vice-prefeito dele o Dr. Benedito Aurélio Martins de Lacerda.

Ainda hoje, o nome de Mário Pozzobon é respeitado pelo povo e pela classe política como um dos mais notáveis moradores de nossa cidade e da região. Em seu currículo é notório que exerceu grandes cargos políticos como: Prefeito Municipal no período de 1º de fevereiro de 1983 a 1º de janeiro de 1989; foi Suplente de Deputado Estadual e ainda, Suplente de Vereador empossado na 1ª Legislatura desta Casa de Leis, no período de 11 de janeiro de 1948 a 31 de dezembro de 1951.

“A grande relevância que essa personalidade tem para nós votuporanguenses, além de sua acentuada trajetória como empresário do ramo imobiliário, por suas ações sempre arrojadas e decisivas em favor do desenvolvimento do Município e região. Foi empreendedor de 28 loteamentos, contabilizando mais de 7000 lotes urbanos, idealizador do Edifício Julieta, 1º edifício construído no Município, que contribuiu significativamente com o crescimento e desenvolvimento econômico de Votuporanga”, destaca um de seus parceiros políticos e amigo da família, o vereador Mehde Meidão.

O decano da Câmara de Votuporanga, que ao passar dos anos prestou várias homenagens ao ex-prefeito como a autoria do projeto que denominou uma avenida e a solicitação ao prefeito Jorge Seba para a entronização de um busto do senhor Mário na Zona Norte, evidencia ainda que os bairros Vila América, Do Café, Das Paineiras, São Cosme e Damião, e claro, o Pozzobon, que se tornou o maior bairro populacional, “são frutos da coragem e da perspectiva do potencial de nossa querida cidade pelo prefeito Mário Pozzobon.”

E toda essa relevância foi destaque também em outros municípios. A sua contribuição para o desenvolvimento de nossa região foi homenageada pelos nas cidades de Nhandeara e Parisi, onde o senhor Mário recebeu Títulos de Cidadão.

Na Câmara, através do Decreto Legislativo nº 08/97 desta Egrégia Casa de Leis, de autoria do saudoso ex-vereador Alcides Pelicer, de forma merecida também recebeu o Título de Cidadão Votuporanguense.

Legados do Prefeito

Segundo arquivos municipais, foi no ano de 1982, que Mário Pozzobon foi eleito prefeito municipal, administrou com competência e dedicação, municipalizando a educação infantil, a saúde com a assinatura do convênio com o Sistema Único de Saúde – SUS estruturando os postinhos de saúde PAS I, II, III e IV; humanizou o atendimento da população, criou centenas de cargos públicos de provento efetivo e realizou concurso público para o preenchimento das vagas. Foi através do Fundo Social de Solidariedade que sua saudosa esposa, Professora Maria Muro Pozzobon, esteve à frente de um belíssimo trabalho desenvolvido em prol as entidades assistenciais.

Os feitos deixados pela sua administração foram, de fato, muito importantes para que a nossa cidade crescesse e não parasse no tempo. Sempre buscou o melhor para o seu povo, para a sua cidade, trabalhando arduamente para que projetos fossem concretizados, em todos os aspectos das políticas públicas por ele defendidas, como a habitação, educação, saúde, segurança pública, saneamento básico, entre outras mais. A história da família ficou perpetuada pelas mãos desse homem que não mediu esforços e se manteve ativo politicamente até os seus últimos dias de vida, se tornando exemplo para as futuras administrações.