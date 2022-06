Melhor Idade: Votuporanga será representada pelo Atletismo e Xadrez na fase estadual 

Entre 47 cidades participantes, Votuporanga ficou em 9º na classificação geral, com 28 pontos; delegação conquistou seis medalhas, sendo duas de prata e quatro de bronze.

A delegação de Votuporanga ficou em 9º lugar na classificação geral do JOMI (Jogos da Melhor Idade) realizado na cidade de Araçatuba na última semana que reuniu 47 cidades participantes. No total, os atletas votuporanguenses conquistaram seis medalhas, sendo duas de prata e quatro de bronze.

Os destaques ficaram por conta dos atletas do Xadrez e Atletismo que garantiram, além das medalhas de prata, uma vaga na fase final do JOMI estadual que será entre os dias 29 de junho e 3 de julho, em Presidente Prudente. Jerusalina Cesário representará Votuporanga no Xadrez e Isabel Santos Rocha no Atletismo.

Os atletas que conquistaram medalhas de bronze foram: Vera na Dama; Nelson, Rubens, Oswaldo e Ismael na Bocha; João, Amaral e Leonildo na Malha e Isabel Santos Rocha na Natação.

Depois de dois anos sem realização por conta da pandemia, os idosos voltaram a se reunir na 24ª edição do JOMI – Jogos da Melhor Idade. Votuporanga participou com 15 atletas nas modalidades Atletismo, Bocha, Buraco, Damas, Malha, Natação, Truco e Xadrez.