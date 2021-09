Mejan Ambiental completa 20 anos de trabalho em Votuporanga e região

Desde 2001 inovando e propondo soluções sustentáveis para as empresas.

Focando em deixar a sua empresa sustentável e em paz com o meio ambiente, a Mejan Ambiental completa 20 anos trabalhando por Votuporanga e toda a região, neste mês. E, sempre pensando no melhor para você, sua empresa e o planeta, a Mejan conta agora com sua própria estação de tratamento de efluentes.

Provando que é muito mais do que uma “locadora” de caçambas, esse serviço junta-se a tantos outros oferecidos pela Mejan, como: a gestão de resíduos da construção civil e também de resíduos perigosos, como os industriais, de saúde, lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias e sucatas eletrônicas. Além de realizar a limpeza de bocas de lobo, coletores, poços de visita, tanques de combustível, entre outros, através do hidrojateamento.

Também faz parte do catálogo de serviços da empresa o oferecimento de consultoria e assessoria, onde a Mejan realiza a classificação de resíduos, diagnóstico dos materiais e o planejamento de sua destinação. A rastreabilidade, onde os parceiros podem acompanhar os processos desde a coleta até a destinação final, via satélite, também é um dos diferenciais da Mejan.

Com frota própria e veículos certificados pelo Ipem/Inmetro, a Mejan opera em 5 Estados: São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná. Conta, sobretudo, com o trabalho de uma equipe treinada e capacitada, que está sempre pronta para desenvolver as soluções mais adequadas e dar o suporte necessário.

A proteção ambiental, hoje, faz parte de qualquer planejamento estratégico e é, inclusive, regida por leis cada dia mais severas. Mas, muito além disso, proteger o ambiente está se tornando fundamental também nas prioridades dos clientes. Pesquisas comprovam que, a cada dia que passa, o consumidor vem dando preferência para as chamadas “marcas verdes”, ou, em outras palavras, àqueles produtos ou serviços que não causem impactos ou danos ambientais. E a Mejan Ambiental está aqui para isso: fazer com que a sua empresa cresça e ainda ajude a preservar o meio ambiente.