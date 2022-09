Meio Ambiente: Polícia Ambiental celebra o Dia da Árvore com ações de conscientização 

Ações de conscientização ressaltam a importância da preservação dos recursos naturais, do desenvolvimento sustentável, buscando garantir um meio ambiente preservado.

Em 21 de setembro é celebrado o Dia da Árvore e do Policial Militar Ambiental, corporação diretamente ligada à defesa e preservação do meio ambiente. Em Fernandópolis/SP, uma solenidade marcou a data com o plantio de aproximadamente 30 árvores nativas; além de orientações sobre a preservação dos recursos naturais, do desenvolvimento sustentável e garantia de um meio ambiente preservado para as presentes e futuras gerações através do trabalho da Polícia Ambiental.

Evento ocorreu em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, e contou com a participação de alunos de escolas municipais e particulares, representantes da terceira idade do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e do Tiro de Guerra.

Em Votuporanga/SP, o Diário, esteve na sede do 2º Pelotão da Polícia Militar Ambiental, onde a tenente Sarah de Carvalho Barbosa, ressaltou a importância da data. “Nós estamos comemorando hoje o Dia Mundial da Árvore e do Policial Militar Ambiental, e em decorrência dessa data estamos realizando, a nível de Estado, algumas operações, mas, nosso foco principal, são as atividades de educação ambiental. Justamente, para poder conscientizar as pessoas, principalmente, as crianças, idosos, estamos desenvolvendo em diversas esferas da sociedade, com esse objetivo de conscientizar da importância da árvore”.

A comandante de Pelotão também falou da importância de preservar os recursos hídricos e do uso consciente da água. “O que a gente pede para a população é o uso consciente, nesse sentido, para evitar desperdício. É um momento que a gente tem que ter uma atenção redobrada, por conta desse período de grande seca que viemos enfrentando, acabou contribuindo e se tornando uma problemática no município. Mas fica o alerta para a população economizar água e evitar o desperdício, lavar carro, lavar à frente, esse não é o momento e fica esse alerta”, pontuou Sarah.