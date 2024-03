Meidão pede que Prefeitura doe terrenos à CDHU para construção de casas populares para servidores municipais 

Vereador solicitou destinação dos espaços públicos para finalidade social, visando atender o déficit habitacional de Votuporanga.

O vereador Mehde Meidão (União Brasil) apresentou na 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, da última segunda-feira (25.mar), por indicação, em que pede para que seja oficiado ao Poder Executivo, para que faça a doação de terrenos públicos à CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) para a construção de casas populares destinadas aos servidores públicos municipais.

Em sua justificativa, o vereador apontou que “existem diversos terrenos do poder público municipal que estão onerando os cofres públicos, e que seria de suma importância que tivessem uma finalidade social, que seria atender a demanda do déficit habitacional do município”.

Ainda segundo a indicação, “a aquisição de moradia própria pode mudar completamente a vida de uma família, e a CDHU possibilita que milhares de famílias conquistem suas casas próprias através de financiamentos e programas sociais, para atender todas as classes sociais que necessitam de auxílio”.

Mehde Meidão aponta também que o mesmo tipo de programa habitacional existe com êxito no município de Penápolis/SP. “Desta forma, apresentamos a presente propositura no sentido de que seja oficiado ao Poder Executivo, para que promova o pleito atendendo os anseios dos Servidores Públicos Municipais”, concluiu o vereador.