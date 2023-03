Meidão pede que Prefeitura destine áreas para construção de casas populares 

Vereador sugeriu espaços como o antigo IBC e em Simonsen para ocupação por meio do “Programa Minha Casa Minha Vida”

Preocupado com a demanda de moradores de baixa renda que necessitam de programas de construção de casas populares para realizar o sonho do imóvel próprio em Votuporanga/SP, o vereador Mehde Meidão (União Brasil) utilizou seu tempo de fala, na 6ª sessão ordinária da Câmara, desta segunda-feira (27.fev), para sugerir que a Prefeitura disponibilize áreas para que sejam colocadas à disposição para construção de moradias populares através do Programa Minha Casa Minha Vida “Faixa 1” do Governo Federal.

Por meio de indicação, o decano da Casa de Leis sugeriu como possíveis áreas a serem disponibilizadas o antigo IBC (Instituto Brasileiro do Café) e no Distrito de Simonsen.

Em seu discurso, Mehde Meidão comentou que o Governo Federal, por meio do presidente Lula (PT), divulgou em evento recente em Santo Amaro/BA, a assinatura de Medida Provisória que reestrutura o Minha Casa Minha Vida e aumenta o limite da chamada Faixa 1 para R$ 2.640. O vereador também destacou que há muitos anos Votuporanga não viabiliza conjuntos habitacionais populares, sendo os últimos na gestão do ex-prefeito Junior Marão.

Em sua justificativa, Meidão ressaltou que Votuporanga tem déficit habitacional de moradias populares. “Em ato louvável, a Prefeitura Municipal poderia desapropriar e doar áreas para implantação de casas populares, possibilitando tirar famílias de aluguéis e da inadimplência imobiliária. Vale ressaltar que tal pleito representa a vontade popular e se concretizado, demonstrará a gestão democrática da cidade”, concluiu o parlamentar.