Meidão pede interligação de avenidas entre os bairros Jardim Universitário e São Cosme  

A solicitação do vereador foi citada pelo prefeito Jorge Seba (PSD) na 1ª sessão ordinária da Câmara, na segunda-feira, e obra deve ser anunciada nos próximos meses.

Por meio de indicação apresentada pelo vereador Mehde Meidão (União Brasil) e lida em expediente durante a realização da 1ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, na segunda-feira (22.jan), foi solicitado ao prefeito Jorge Seba (PSD), para que, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, promova a interligação das avenidas Sebastião Vaz de Oliveira e Anastácio Lasso.

De acordo com o parlamentar, as avenidas, após a interligação, seria via de acesso entre os bairros Jardim Universitário e São Cosme, criando assim um “grande corredor” que cruzaria a cidade, facilitando o trânsito e o desenvolvimento de toda a cidade.

Em sua justificativa na indicação, Meidão destaca que cabe a Secretaria Municipal de Planejamento promover a organização municipal no que tange ao aspecto urbanístico com espaços e equipamentos urbanos que sejam necessariamente compatíveis e interdependentes com o meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Nesse contexto e na prerrogativa de representante do povo votuporanguense, o vereador propõe a interligação, uma vez que a travessia do Córrego Marinheirinho, ligando a Avenida Anastácio Lasso (São Cosme) à Avenida Sebastião Vaz de Oliveira (Jardim Universitário) “irá proporcionar não só a integração de um bairro isolado (S. Cosme/Damião) às zonas leste e norte do município, como também a obra pode proporcionar a barragem de assoreamento, protegendo nossa Represa de Abastecimento de Água da Saev”.

O vereador ainda salienta que a solicitação deve ser atendida na maior celeridade possível, já que representa a participação popular na gestão administrativa da cidade, o que está previsto em nosso Plano Diretor e Estatuto da Cidade.

A obra sugerida por Mehde Meidão foi citada por Jorge Seba, durante balanço apresentado na Câmara, na segunda-feira. O anúncio deve ocorrer nos próximos meses.