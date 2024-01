Meidão parabeniza prefeito após Votuporanga atingir marca de “Administração Efetiva” 

Município aparece entre os 8% melhores avaliados no ranking feito pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

O vereador Mehde Meidão (União Brasil) pediu para que seja protocolado um ofício parabenizando a Prefeitura de Votuporanga, em nome do seu gestor, o prefeito Jorge Seba (PSD), por uma conquista anunciada na última semana e que coloca o município no seleto grupo de 8% dos municípios paulistas que atingiram a melhor marca de “Administração Efetiva” do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). Os dados têm como base 2023.

Segundo Meidão, “a marca mostra que o trabalho administrativo percebido nas ruas, na Educação, Saúde e nas obras realizadas tem sido avaliado positivamente também pelos órgãos oficiais em todas as áreas que afetam diretamente a qualidade de vida da população”.

O levantamento que Meidão se refere foi elaborado pelo TCE-SP e divulgado no dia 18 de janeiro. O estudo aponta que as gestões de Votuporanga e de outros 51 (8%) dos 644 municípios fiscalizados pela Corte podem ser consideradas efetivas.

A avaliação é resultado do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) de 2023, criado pelo TCESP para medir a eficiência das Prefeituras. O indicador prevê cinco faixas de classificação das administrações: ‘altamente efetiva’ (nota A), ‘muito efetiva’ (B+), essas duas não alcançadas por nenhum município, ‘efetiva’ (B), ‘em fase de adequação’ (C+) e com ‘baixo nível de adequação’ (C). Pelo segundo ano consecutivo, a maioria das cidades paulistas auditadas pelo Tribunal (todas, exceto a Capital) recebeu a pior nota (C), cenário que não inclui Votuporanga.

Sete áreas são analisadas: saúde, educação, planejamento, gestão fiscal, segurança das cidades (Defesa Civil), meio ambiente e governança em tecnologia da informação.

Os dados de 2023, coletados ao longo de 2022, mostram que 369 municípios receberam avaliação geral C; 223, C+; e 52, B. O levantamento é feito desde 2015 e esclarece cenários para que os prefeitos possam avaliar suas políticas públicas, examinando a eventual necessidade de correção de rumos, redefinição de prioridades e consolidação do planejamento.

“Parabéns ao prefeito Jorge Seba por mais esse importante resultado”, concluiu Mehde Meidão.