Meidão lamenta o falecimento do votuporanguense Pedro Scamatti 

O vereador discorreu na tribuna da Câmara sobre a trajetória do empreiteiro e empresário que faleceu na última segunda-feira, aos 85 anos.

O vereador Mehde Meidão (União Brasil), decano da Casa de Leis em exercício do seu 11º mandato, utilizou o seu tempo de discurso livre na 4ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta quarta-feira (14.fev), para lamentar o falecimento do empreiteiro e empresário votuporanguense Pedro Scamatti. O senhor Pedro faleceu na última segunda-feira (12), aos 85 anos, e deixou filhos, netos, bisnetos e um grande círculo de amigos.

Em sua fala, o parlamentar apresentou uma mensagem em que destaca que Votuporanga perdeu um de seus moradores mais ilustres: “Trata-se de uma das personalidades mais queridas, que deixa um legado de empreiteiro de sucesso e de patriarca de uma das famílias que mais contribuem com o progresso da nossa cidade. Casado com a senhora Geny Thereza Remedi Scamatti, deixa os filhos Dorival, Édson, Mauro, Olívio e Pedro Scamatti Filho, além de netos e bisnetos. Como amigo do senhor Pedro e dos filhos, eu gostaria de deixar à família Scamatti o meu pesar e destacar em minha fala o grande homem que Votuporanga perdeu”.

Meidão comentou que viu de perto o trabalho de Pedro Scamatti desde quando ele mudou de Fernandópolis para Votuporanga nos anos 1970: “Desde então, acompanhei o seu trabalho e o crescimento dele como empreiteiro que deixou a sua marca em obras importantes da nossa cidade. Construiu o nosso velório municipal, o reservatório de água no tempo do ex-prefeito João Nucci, rede de água e esgoto em Parisi, a escola Faustino Pedroso e tantas outras obras. Nunca parou de trabalhar. Atuou ativamente nas empresas dos filhos, como a Demop, Scamatti e Noromix. e foi assim até os últimos dias de vida, sempre fiscalizando e acompanhando de perto o trabalho nas pedreiras do grupo. Era muito querido e respeitado por seus funcionários e colaboradores. Faleceu aos 85 anos e ainda trabalhando”.

Meidão também destacou que o já saudoso Pedro Scamatti preservou “a união de uma família maravilhosa”. Para se ter uma ideia da importância que ele dava à família, todo dia pela manhã recebia em sua casa, ao lado da esposa Geny, os filhos, mesmo já casados, para o café da manhã com o pai e a mãe. O dia sempre começava assim, pai, mãe e filhos reunidos na mesma mesa”, concluiu.