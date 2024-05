Meidão e Jorge Seba prestigiam 5º aniversário da Havan de Votuporanga 

Vereador e prefeito de Votuporanga marcaram presença na confraternização que celebrou os cinco anos de instalação da unidade da rede no município.

O último sábado (4.mai) foi de comemorações e de visitas à loja de departamentos Havan, unidade de Votuporanga/SP, localizada na Avenida Nasser Marão. Estiveram por lá, a convite do gerente Samuel Coelho Teixeira, o vereador Mehde Meidão (PSD) e o prefeito Jorge Seba (PSD) para prestigiar uma confraternização que marcou os cinco anos de instalação da unidade da rede no município.

Em breve fala aos funcionários da Havan, Meidão lembrou dos desafios para que Votuporanga recebesse a loja: “Nossos pedidos ao empresário Luciano Hang para que Votuporanga tivesse a sua Havan iniciou em 2015. Fizemos contato, apresentamos os atrativos da nossa linda cidade. Tal ação não foi ignorada e em 4 de maio de 2019 a Havan abriu as portas ao povo. Gera empregos e movimenta a economia de toda a região como uma das melhores lojas de toda a rede”, comentou.

Por sua vez, Jorge Seba parabenizou os colaboradores pelo empenho, ótimo trabalho e afirmou que tem mobilizado esforços junto ao Governo do Estado para providenciar melhorias, incluindo um novo acesso da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320) à Avenida Nasser Marão como forma de facilitar o tráfego de veículos até a loja e a várias outras empresas daquela região.

Havan de Votuporanga

O assunto foi tratado por Mehde Meidão na 16ª sessão ordinária da Câmara, desta segunda-feira (6.mai), onde relembrou que desde 2015 manteve contato com a direção da rede Havan em Santa Catarina para viabilizar uma loja em Votuporanga, por acreditar na capacidade do município como liderança regional em compras. “Não foram poucos os que duvidaram da seriedade do nosso trabalho. Mas em 4 de maio de 2019 o sonho virou realidade e quem ganhou foi a população. Foram 150 empregos diretos inicialmente, além dos benefícios grandiosos para a economia regional.”